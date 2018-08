Meteo, weekend all'insegna del maltempo: fino a 10 gradi in meno al Nord

Sabato piogge, rovesci e locali temporali su Liguria centro-orientale e regioni di Nord-Est, occasionalmente anche all'estremo Sud. Nel pomeriggio aumenta il rischio di temporali su Emilia Romagna, nord della Toscana, dell'Umbria e delle Marche. Al Nord dal tardo pomeriggio sviluppo di un'intensa linea temporalesca che, in serata e nella notte, coinvolgerà quasi tutte le regioni settentrionali con fenomeni anche violenti, associati a grandine e forti raffiche di vento, in particolare tra Liguria, Lombardia e regioni di Nord-Est.

Domenica la perturbazione porterà ancora maltempo al mattino nelle regioni di Nord-Est e sulla Lombardia orientale con piogge e temporali, in rapida estensione a Toscana, Umbria e Marche. Tra la notte e le prime ore della mattina quota neve in calo sulle Alpi orientali, poco sotto i 2000 metri. Nel pomeriggio tendenza a un graduale miglioramento nelle regioni di Nord-Est, mentre piogge e temporali si localizzeranno soprattutto tra Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo, in scivolamento in serata verso il Molise e la Puglia. Locali precipitazioni saranno possibili, nel corso della giornata, anche sul basso versante Tirrenico. Al Nord-Ovest passaggio a tempo soleggiato dal mattino e, dal pomeriggio, anche in Sardegna.

Nelle regioni centrali il termometro scenderà anche di 5-6 gradi, di oltre 10 al Nord-Est. Giornata molto ventosa su mari e regioni del Centro-Sud, Bora sull'alto Adriatico, Tramontana in Liguria e Maestrale in Sardegna. A inizio settimana tendenza a un miglioramento per l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani, con residue precipitazioni, nella prima parte di lunedì, su medio-basso Adriatico e all'estremo Sud, dove le temperature caleranno in modo più evidente. In tutto il Paese, quindi, il clima sarà temporaneamente più gradevole con temperature nella norma o leggermente al di sotto.