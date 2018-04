Cielo nuvolo e temperature in lieve aumento: il meteo di sabato 28 e domenica 29 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di domani in Italia.

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia con piogge e temporali che tenderanno a divenire più frequenti, localmente anche di forte intensità, sui settori settentrionali piemontesi e lombardi. Nuvolosità variabile a tratti intensa sul resto del nord con piogge, rovesci e locali temporali sparsi su Emilia-Romagna centro-occidentale, Trentino Alto Adige, zone interne del Veneto e su Friuli Venezia Giulia in intensificazione per fine giornata.

Centro e Sardegna: ampi spazi di sereno sull'isola, ma con nubi in aumento dal primo pomeriggio in grado di dar luogo a piogge o rovesci sparsi soprattutto sulla parte centro settentrionale; nuvolosità compatta nelle zone interne peninsulari, specie sulla dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche, con piogge e locali rovesci o temporali su rilievi toscani, Marche, Umbria, e nell'entroterra abruzzese, ma in attenuazione dal tardo pomeriggio; poche le nubi altrove, in attesa di una nuova intensificazione della copertura serale sulla Toscana centro-settentrionale con rovesci e locali temporali.

Sud e Sicilia: nuvolosità variabile, a tratti intensa, con locali piovaschi al mattino tra Basilicata ionica, Calabria e Sicilia centrorientale, ma in successivo deciso miglioramento; attese deboli piogge, limitate alle ore pomeridiane, anche sui rilievi campani e tra Cilento e Basilicata tirrenica. Seguiranno decise schiarite ad eccezione di nord Calabria, Basilicata e puglia dove si attarderà un po' di nuvolosità medio alta.

Temperature: minime in leggero calo su Sardegna centrorientale, Lazio centromeridionale e rilievi abruzzesi e molisani; senza variazioni di rilievo su Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, Toscana, Umbria, restante territorio laziale e Campania; in aumento sul resto del paese; massime in lieve diminuzione su Liguria, Piemonte centrosettentrionale, pianura veneta, Sardegna centroccidentale e su gran parte della Toscana; tenue aumento sulle aree alpine centrorientali, lungo le regioni adriatiche del centro-sud e sulla Sicilia; per lo più stazionarie altrove.