Bel tempo ma tregua dal caldo intenso: il meteo del 7 e 8 luglio

Le previsioni per oggi in Italia dell'Aeronautica militare.

Al Nord addensamenti sparsi specie a ridosso dei rilievi alpini; dalla tarda mattinata aumento delle nubi cumuliformi su Alpi, Prealpi e aree appenniniche con rovesci sparsi e isolati temporali, specie sulla Liguria. Dal tardo pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità con ampie schiarite in serata e solo qualche isolato residuo annuvolamento nelle vallate alpine e sulla Romagna.

Centro e Sardegna: residui annuvolamenti sull'Abruzzo che tenderanno a spostarsi e a intensificarsi nelle aree interne dove si avrà qualche rovescio nel pomeriggio; cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. Nel corso della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme sulle aree interne e appenniniche in generale, con isolati rovesci o temporali specie su Toscana e aree interne fra Lazio e Abruzzo. Deciso miglioramento dal tardo pomeriggio-sera.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti sulle aree tirreniche fra Cilento e Calabria e sulle aree adriatiche con possibilità di qualche breve piovasco; sereno o poco nuvoloso sulle altre aree, ma con aumento della nuvolosità cumuliforme su tutto il settore peninsulare e sulla parte centro-orientale della Sicilia tirrenica, con associati rovesci sparsi e isolati temporali, specie su aree interne e salento. Dal tardo pomeriggio-sera generale miglioramento, ma con addensamenti compatti che rimarranno lungo le aree costiere tirreniche di Sicilia e Calabria, dove si potranno avere ancora deboli locali rovesci.

Temperature: minime in lieve diminuzione lungo le aree alpine centro-occidentali, regioni ioniche, centro-meridionali adriatiche e sulla Sardegna meridionale; stazionarie sul resto della Sardegna e sulle regioni adriatiche settentrionali; in aumento altrove. Massime in diminuzione sulle regioni adriatiche centro-meridionali, regioni ioniche ed Emilia-Romagna orientale, in aumento altrove.