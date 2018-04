Meteo, weekend primaverile ma da lunedì il tempo torna instabile

La Primavera sembra finalmente fare capolino su tutta l'Italia. Un sabato soleggiato con temperature che fanno registrare valori in generale al di sopra della norma. Nel complesso buona e piuttosto calda per il periodo anche la giornata di domenica, quando ci sarà però qualche nuvola in più, specie al Centro-Nord e Sardegna, per l'avvicinarsi della perturbazione numero 2 del mese, la quale porterà le prime, deboli piogge già dal pomeriggio nell'Isola e sulle Alpi occidentali.

La prossima settimana, poi, inizierà lunedì con nuvole, vento e piogge sparse su gran parte d'Italia. Anche nei giorni successivi, l'insistenza di una circolazione di bassa pressione, centrata tra la Francia e la Penisola iberica, indirizzerà altri sistemi nuvolosi verso l'Italia che coinvolgeranno in termini di precipitazioni principalmente il Centro-Nord, in un contesto comunque di spiccata variabilità.

Domenica graduale aumento della nuvolosità in Sardegna, specie dal pomeriggio quando sono previste le prime, deboli piogge nel settore sud-occidentale dell'Isola. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Centro-Nord, con qualche pioggia sulle Alpi occidentali del Piemonte, con quota neve intorno ai 1900-2000 metri.

Lunedì al Sud inizialmente prevarranno le nuvole, ma con le prime schiarite nelle Isole maggiori, e con alcune piogge al mattino nel settore peninsulare, anche a carattere di rovescio o temporale in Campania. Dal pomeriggio tendenza a schiarite via via più ampie. Al Centro-Nord prevarrà un cielo molto nuvoloso o coperto per gran parte della giornata. Rovesci o temporali sparsi interesseranno al mattino Toscana e Lazio, in risalita nel pomeriggio verso l'Umbria e le Marche, e in trasferimento in serata al Nord-Est. Sulle regioni di Nord-Ovest precipitazioni più isolate, deboli e intermittenti. Limite della neve sulle Alpi elevato fino a 1300-1400 metri soltanto sulle Alpi occidentali, anche oltre 2000 metri su quelle orientali.