Martedì di sole, ma tempo ancora instabile: il meteo del 7-8 agosto

Le previsioni per domani

Nord: al mattino addensamenti compatti sul nord-ovest ed a ridosso della catena alpina ed appenninica, con rovesci o temporali sparsi; generalmente velato sul resto del settentrione. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, a partire della aree più meridionali, con in serata ancora addensamenti compatti lungo l'arco alpino, con locali rovesci o temporali sulle aree montuose di Piemonte e Lombardia e poco nuvoloso sul resto del settore.

Centro e Sardegna: velato al primo mattino su Sardegna, Toscana, Umbria e Marche; poco nuvoloso sul resto del settore. Dalla seconda parte della mattinata generale aumento della nuvolosità cumuliforme, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, specie lungo le aree interne. Dal pomeriggio generale graduale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settore.

Sud e Sicilia: al primo mattino nuvolosità medio-alta sulla Sicilia; poco nuvoloso sul resto del settore. Dalla seconda parte della mattinata generale aumento della nuvolosità cumuliforme, con rovesci o temporali sparsi, in special modo lungo l'area costiera tirrenica. Dal pomeriggio generale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in diminuzione al nord-ovest, in aumento sulla Sicilia, generalmente stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione su Liguria, basso Piemonte, Pianura Padana, Marche e Sardegna, in aumento sulla Toscana, stazionarie altrove.

Venti: deboli di direzione variabile o al più a regime di brezza a parte qualche rinforzo da est sui settori meridionali di Sardegna e Sicilia.

Mari: mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Ionio occidentale; poco mossi i restanti mari.