Ancora piogge e nuvole: il meteo del 6 e 7 marzo

Le previsioni per domani

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto ovunque con deboli precipitazioni mattutine sulle regioni centrorientale, e a carattere di rovescio o temporale sulla Liguria, in lieve intensificazione pomeridiana sull'Emilia-Romagna; attese nevicate sparse sui rilievi alpini oltre i 700-800 metri e qualche fiocco anche sull'Appennino emiliano. Durante il pomeriggio graduale miglioramento con ampie schiarite sul settore occidentale, in estensione serale a Lombardia ed Emilia-Romagna. Foschie dense sulle aree pianeggianti al mattino e dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti su Sardegna, regioni tirreniche e aree appenniniche di Marche e Abruzzo con piogge, rovesci e temporali, in attenuazione serale. Un po' di neve sui rilievi abruzzesi oltre i 1200-1300 metri al primo mattino, parziali schiarite sulle restanti aree adriatiche. Seguirà una rapida copertura del cielo per nubi medio-alte, con possibilità di qualche piovasco nel pomeriggio; migliora poi a partire dalle ore serali.

Sud e Sicilia: decisi annuvolamenti su Molise occidentale e regioni tirreniche peninsulari con fenomeni moderati, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in aumento pomeridiano. Temporanea intensificazione della nuvolosità sulla Sicilia con rovesci associati. Dalla serata attese schiarite sempre più ampie a partire dal settore centromeridionale. Cielo inizialmente sereno altrove con velature compatte in arrivo durante la mattinata, ma in successivo diradamento serale.

Temperature: minime in aumento su basso Piemonte, Liguria centrorientale, Emilia-Romagna centromeridionale, Toscana, coste marchigiane e abruzzesi; in diminuzione su gran parte delle regioni ioniche; stazionarie sul restante territorio. Massime in flessione sulle aree alpine centroccidentali, su nord Piemonte, bassa Sardegna, Calabria centromeridionale e Sicilia orientale; in rialzo su Piemonte meridionale, Liguria, Emilia-Romagna, nord Toscana, Marche, basso Lazio, Abruzzo, Molise e Campania settentrionale; senza variazioni di rilievo altrove.