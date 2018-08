Aumentano i temporali al Nord, Sud stabile: il meteo del 6 7 agosto

Le previsioni per la giornata di domani

Nord: molte nubi su Piemonte centro settentrionale con associati temporali anche localmente intensi. Nubi sparse sulle rimanenti aree alpine e cielo per lo più sereno altrove. Dalla tarda mattinata sviluppo di nubi più consistenti con rovesci e temporali a carattere sparso un po' su tutte le alpi e sull'appennino settentrionale. I fenomeni tenderanno a sconfinare localmente anche sulle zone pianeggianti per poi attenuarsi verso sera ad eccezione del Piemonte dove invece insisteranno fino al termine della giornata.

Centro e Sardegna: persiste una moderata instabilità sull'isola con nubi già presenti in mattinata e fenomeni temporaleschi sparsi che in serata si limiteranno al settore costiero centro meridionale. Bel tempo sulle regioni peninsulari ma con atteso il consueto sviluppo di nubi consistenti nelle aree interne, tra tarda mattinata e pomeriggio, in grado di dar luogo a temporali sparsi che si attenueranno verso sera.

Sud e Sicilia: tempo stabile e cielo in prevalenza soleggiato a parte annuvolamenti consistenti durante le ore più calde della giornata e qualche breve temporale pomeridiano nell'entroterra campano ed appennino calabro.

Temperature: minime in lieve calo al settentrione, specie nordovest, e stazionarie altrove; massime in diminuzione al nord ovest, Friuli Venezia Giulia e Toscana; in aumento sulla Sicilia e senza variazioni di rilievo sulle altre regioni.

Venti: deboli di direzione variabile a parte qualche rinforzo dai quadranti orientali sulle due isole maggiori.

Mari: da poco mossi a mossi stretto di Sicilia e canale di Sardegna con moto ondoso in ulteriore aumento su quest'ultimo. Poco mossi o quasi calmi gli altri mari con tendenza a mosso su mar di Sardegna.