Ancora sole, poi torna la pioggia: il meteo del 5-6 settembre

Le previsioni per domani, giovedì 6 settembre

Nord: al mattino molte nubi compatte su Liguria, aree alpine e prealpine e rilievi appenninici occidentali dell'Emilia-Romagna con deboli rovesci e temporali sparsi e cielo da poco a parzialmente nuvoloso altrove; dalla tarda mattinata estensione della nuvolosità alle aree pianeggianti con associate precipitazioni temporalesche diffuse, anche intense dalla serata tra Piemonte settentrionale e nord Lombardia.

Centro e Sardegna: soleggiato al mattino, ma con nubi in graduale aumento su nord Sardegna e regioni adriatiche alle quali potrà essere associata qualche debole pioggia o rovescio; dalle prime ore serali atteso un sensibile peggioramento su coste toscane, alto Lazio e Umbria occidentale con rovesci sparsi e qualche locale temporale, sempre di debole intensità, in estensione e diffusione nelle ore prime notturne all'entroterra toscano e laziale.

Sud e Sicilia: bel tempo salvo un moderato sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio nelle zone interne e sui rilievi appenninici peninsulari con qualche sporadico piovasco associato; sempre dalle ore pomeridiane attesa estese ma innocue velature sull'isola.

Temperature: minime in lieve rialzo su Piemonte, aree alpine centrorientali, Romagna, nord Sardegna e Toscana; in lieve calo su Puglia e Basilicata ionica; senza variazioni di rilievo altrove; massime in flessione su Piemonte, rilievi alpini e Prealpini centrorientali e Sardegna centroccidentale; in leggero aumento sui rilievi appenninici centrali, al meridione e sulla Sicilia settentrionale; stazionarie sul resto del Paese.

Venti: deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi dalla tarda serata lungo le coste toscane.

Mari: da poco mossi a mossi il basso Adriatico e lo Jonio, ma con moto ondoso in attenuazione; generalmente poco mossi gli altri mari con tendenza a divenire mosso il Tirreno meridionale ad ovest.