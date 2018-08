Rischio di forti temporali al Nord: il meteo del 31 agosto e 1 settembre

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per oggi in Italia.

Nord: cielo generalmente molto nuvoloso o coperto, con piogge e temporali da sparsi a diffusi su settori occidentali e Lombardia; i fenomeni, al mattino, potranno assumere anche forte intensità tra alto Piemonte e rilievi lombardi. Sulle restanti aree nella prima parte del giorno isolate precipitazioni. Dal pomeriggio attesi fenomeni temporaleschi localmente anche intensi anche sul restante territorio piemontese e lombardo, in Liguria, Emilia-Romagna e Triveneto.

Centro e Sardegna: velature alternate ad ampie schiarite sulla Sardegna; nubi compatte su Toscana centrosettentrionale con deboli piogge o locali rovesci in assorbimento dalla sera; sul restante territorio peninsulare, riduzioni di visibilità al mattino specie lungo le coste e nuvolosità in graduale aumento nel corso del giorno soprattutto sulle regioni tirreniche. Possibilità di isolate e deboli piogge nelle zone interne di Lazio e Toscana meridionale nella prima parte del giorno. Nel pomeriggio schiarite si alterneranno a locali annuvolamenti, quest'ultimi sulle aree appenniche saranno associati a deboli rovesci.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti su rilievi calabro-lucani con deboli piogge e qualche locale rovescio pomeridiano, in miglioramento dalla sera; cielo sereno o con transito di velature diurne sul restante meridione, in attesa di una nuova intensificazione della nuvolosità bassa e stratiforme nelle ore serali su Molise occidentale, Campania e su Basilicata e Calabria tirreniche.

Temperature: minime in tenue flessione sulle aree alpine centrorientali, in lieve rialzo sulla Pianura padana e lungo le coste adriatiche, generalmente stazionarie altrove. Massime in diminuzione al Nord, più sensibile sulle regioni occidentali, in Toscana, Umbria e alto Lazio, in lieve aumento sulla Sicilia orientale, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.