Tempo ancora instabile al Centro Sud: il meteo del 29-30 dicembre

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi in Italia

Nord: ampie schiarite su tutte le regioni con qualche residuo addensamento sulle aree adriatiche e con tendenza ad aumento della nuvolosità su Valle d'Aosta e Alpi piemontesi a partire dalla tarda mattinata, con associate nevicate da sparse a diffuse dalla serata. Una parziale nuvolosità medio alta sfilerà su gran parte del resto del Nord, ma annuvolamenti più consistenti con associate nevicate rimarranno in nottata sui rilievi alpini in generale.

Centro e Sardegna: molte nubi su zone interne della Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo con piogge sparse o locali temporali specie sulle aree costiere adriatiche, ma con tendenza a miglioramento dalla tarda mattinata-pomeriggio. Ampi spazi di sereno sulle rimanenti regioni centrali con nuovo veloce aumento della nuvolosità dal pomeriggio sulla Sardegna in estensione a Toscana e Umbria occidentale, con possibili deboli piogge isolate sull'isola.

Sud e Sicilia: molte nubi su Molise, Puglia, Campania e aree tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con rovesci sparsi e isolati temporali; locali nevicate nelle zone interne con quota neve a partire da 800-1000 metri. Dal pomeriggio graduale attenuazione della nuvolosità sulle regioni peninsulari, salvo sulla Calabria tirrenica e sulle coste adriatiche dove, insieme alla Sicilia settentrionale, si potranno ancora avere rovesci o isolati temporali.

Temperature: massime in aumento su Sardegna, Valle d'Aosta, aree alpine occidentali e aree appenniniche, in diminuzione altrove.

Le previsioni per domani

Nord: nuvolosità diffusa ovunque, ma in genere poco consistente, a eccezione di Valle d'Aosta e di tutte le aree alpine e prealpine dove le nubi saranno compatte e associate a nevicate diffuse che solo in parte si attenueranno per fine giornata.

Centro e Sardegna: cielo in prevalenza molto nuvoloso su tutte le regioni, ma con deboli piogge che saranno localizzate sulla Toscana centrosettentrionale e nelle zone interne della Sardegna. Dalla serata tendenza a schiarite lungo le coste laziali e su quelle dell'isola.

Sud e Sicilia: nuvolosità variabile a tratti un po' più intensa su Calabria meridionale e Sicilia nordorientale, dove persisteranno piogge e rovesci sparsi, in parziale attenuazione serale.

Temperature: minime in deciso aumento sulle zone alpine, in Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia, in generale diminuzione altrove. Massime in rialzo ovunque, a eccezione della Pianura padana, dove risulteranno stazionarie.