Sole e temperature sopra la media: il meteo del 28 29 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: estese velature sulle aree pianeggianti occidentali del Piemonte e su gran parte dell'Emilia-Romagna; cielo generalmente molto nuvoloso o coperto sul restante settentrione con deboli piovaschi nel corso della giornata sulla Liguria e nevicate sull'arco alpino, più diffuse in serata sul settore occidentale valdostano. Foschie anche dense sulla Pianura padana al primo mattino e dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: molte nubi sulla Sardegna con piogge e isolati rovesci specie sulla porzione centro-occidentale dell'isola, ma in graduale miglioramento dal pomeriggio; nubi alternate a schiarite su gran parte delle regioni tirreniche peninsulari, ma con intensificazione della copertura in serata alla quale saranno associati deboli piovaschi su Appennino toscano e basso Lazio. Sulle regioni adriatiche cielo sereno o con innocue velature, ma con copertura in aumento serale su nord Marche e aree appenniniche.

Sud e Sicilia: nuvolosità intensa sul settore centro-occidentale e settentrionale dell'isola con deboli piogge associate; condizioni di bel tempo sulle aree peninsulari, a parte addensamenti consistenti sulle aree costiere tirreniche che dalla tarda mattinata si estenderanno alle zone interne, con qualche occasionale piovasco associato. Generale miglioramento dalla serata.

Temperature: minime in diminuzione sulla Romagna, stazionarie sulle aree ioniche; in aumento sulle restanti zone, più marcato in Sardegna e nelle zone alpine. Massime in rialzo al Centro-Sud, in Romagna e nelle zone appenniniche e alpine del Nord; stazionarie nelle rimanenti aree del settentrione.

Le previsioni per domani

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del settore con deboli fenomeni a carattere di pioggia o neve oltre i 1500 metri sulle aree alpine e prealpine e a carattere di rovescio o temporale sul levante ligure; dal pomeriggio attese parziali schiarite su ponente ligure, Piemonte e Valle d'Aosta, mentre rovesci e locali temporali da sparsi a diffusi interesseranno il resto delle regioni alpine e prealpine. Foschie anche dense sulla Pianura padana al primo mattino e dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto al mattino sulle regioni tirreniche peninsulari, con locali deboli piogge o rovesci; generalmente velato sul resto del settore. Dal pomeriggio parziale dissolvimento della nuvolosità compatta, ma con ancora deboli piogge o rovesci sparsi lungo le aree interne e locali temporali sulla Toscana settentrionale.

Sud e Sicilia: all'inizio annuvolamenti compatti su Molise occidentale, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia meridionale con locali, deboli rovesci sulla Campania; estese velature sul resto del settore. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità compatta, ma con ancora deboli piogge o rovesci sparsi sulla Campania, in successiva attenuazione serale.

Temperature: minime in calo sulla Sardegna; senza variazioni di rilievo su Valle d'Aosta e Liguria centroccidentale; in aumento sul resto del Paese. Massime in lieve calo sulle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia Veneto e sull'Appennino tosco-emiliano; stazionarie altrove.