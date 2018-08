Sole e temperature in aumento: il meteo del 28-29 agosto

Le previsioni per oggi in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Si prevede al Nord: cielo generalmente sereno, con deboli velature in transito da ovest al mattino.

Centro e Sardegna: cielo sereno, con deboli velature di passaggio al mattino su Toscana, Marche e Umbria.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche più consistente durante le ore centrali della giornata sui rilievi siciliani e calabro-lucani.

Temperature: minime in generale aumento, più sensibile al nord e sulla Toscana; massime in sensibile aumento sull'Italia peninsulare, in misura minore su Sardegna e Sicilia.

Venti: deboli variabili al nord con locali rinforzi settentrionali sulle coste adriatiche; mediamente settentrionali al centro-sud, da deboli a moderati al centro e sulla sardegna con i rinforzi maggiori sulle regioni adriatiche, moderati al sud e sulla Sicilia con locali rinforzi su Puglia e aree joniche peninsulari.