Finalmente arriva il sole sulla Penisola: il meteo del 27-28 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: nubi alte e stratiformi al mattino su tutte le regioni con addensamenti piu consistenti sul Veneto e Friuli Venezia Giulia con locali precipitazioni sulle aree montuose in intensificazione dal pomeriggio. Successive ampie schiarite su Piemonte, Lombardia e pianura emiliana.

Centro e Sardegna: cielo sereno o poco nuvoloso sulle aree peninsulari; dalla mattinata aumento delle nubi sulle regioni del versante tirrenico, specie sulle zone interne. Dal pomeriggio locali rovesci sulla Toscana e Lazio meridionale, in assorbimento serale. In prevalenza nuvoloso sulla Sardegna con deboli precipitazioni durante la prima parte della giornata.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso su tutte le regioni con piogge sparse dalla mattinata su Sicilia, Calabria , Basilicata tirrenica e Campania meridionale. Dal pomeriggio i fenomeni interesseranno anche il Salento; generale attenuazione dei fenomeni dalla notte.

Temperature: massime, in generale lieve aumento; minime, in aumento sulla Pianura Padana; in flessione al meridione.

Venti: moderati di maestrale sulle due isole maggiori con rinforzi di vento forte sulla Sardegna. Deboli variabili sulle restanti regioni con rinforzi sulla Puglia garganica.

Mari: agitato il mare e il canale di Sardegna; molto mosso lo stretto di Sicilia e a largo il Ligure; poco mosso l'Adriatico e il Tirreno settentrionale; mossi i restanti bacini.

Le previsioni per domani

Nord: cielo molto nuvoloso o coperto un po' ovunque con nevicate sull'arco alpino e deboli piogge sulla Liguria centrorientale; foschie anche dense sulla Pianura Padana al primo mattino e dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: molte nubi sull'isola con piovaschi ed isolati rovesci, ma in graduale miglioramento dal pomeriggio; nuvolosità in rapida intensificazione durante la mattinata sulle regioni tirreniche con debolissime precipitazioni pomeridiane anche a carattere di rovescio sul basso Lazio e sull'Appennino toscano, ma con fenomeni più diffusi dalle ore serali su quest'ultima zona; sulle regioni adriatiche cielo sereno o con innocue velature, in attesa di una decisa intensificazione della copertura nelle ore serali a partire dalle aree appenniniche.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo un po' ovunque con addensamenti via via più consistenti su aree costiere tirreniche, Molise occidentale e Campania con qualche piovasco su quest'ultima e sulla Sicilia occidentale.

Temperature: minime in aumento sulle aree alpine e regioni centrali, più deciso sulla Sardegna; in lieve flessione su Piemonte orientale e localmente lungo le coste tirreniche meridionali; generalmente stazionarie altrove; massime in rialzo sui rilievi di confine, Emilia-Romagna, Sardegna, Umbria, regioni centrali adriatiche e su gran parte del meridione; il leggera diminuzione su Liguria e sul basso Lazio; senza variazioni di rilievo sul resto del territorio.

Venti: sulla Sardegna moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi; deboli da ovest sulla Sicilia e meridionali sul resto del Paese.

Mari: molto mossi il mare ed il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale ad ovest ed il mar Ligure, quest'ultimo con tendenza a divenire agitato al largo nelle ore serali; da mosso a molto mosso il basso Ionio; mosso il restante Tirreno; da poco mosso a mosso lo Ionio settentrionale; poco mosso l'Adriatico.