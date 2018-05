Assaggio di estate sulla penisola: il meteo del 26-27 maggio

Le previsioni per la giornata di oggi in Italia.

Nord: al mattino cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, ma nubi in aumento nel corso del giorno specie sui settori occidentali e sull'arco alpino ove, nel pomeriggio, si potranno avere locali rovesci o temporali. Isolate precipitazioni, sempre nel pomeriggio,si potranno anche avere sulla fascia prealpina e sulle pianure più prossime ai rilievi della Lombardia, Veneto e Piemonte. Nubi e fenomeni tendono a dissiparsi in serata quando locali velature si alterneranno ad ampi spazi di sereno.

Centro e Sardegna: condizioni stabili al mattino con cielo generalmente sereno, ma nubi in aumento nel pomeriggio nelle zone interne più prossime ai rilievi appenninici e brevi ed isolati rovesci nel primo pomeriggio potranno manifestarsi tra zone interne dell'Abruzzo e basso Lazio. Velature in arrivo sulla sardegna dal primo pomeriggio.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento su tutte le regioni seppur con le consuete nubi in sviluppo durante le ore più calde in grado di dar luogo a locali temporali sull'appenino calabro-lucano. In serata attese velature tra Sicilia, coste della Campania e Calabria meridionale.

Temperature: minime in aumento al nord, su due isole maggiori, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria; in genere stazionarie altrove. Massime senza variazioni di rilievo al nord ed in generale rialzo sul resto del territorio.