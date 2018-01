Torna il sole su tutta la penisola: il meteo del 24-25 gennaio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: cielo generalmente sereno con foschie anche dense e locali banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure e lungo i litorali adriatici che si diraderanno dalla tarda mattina formandosi nuovamente dopo il tramonto. Dal tardo pomeriggio/prima serata nubi basse in deciso aumento sulla Liguria dove per tarda serata/fine giornata il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto e sul settore centro-orientale si potrà avere qualche occasionale e debole precipitazione.

Centro e Sardegna: estesa nuvolosità bassa sulla Sardegna in parziale diradamento pomeridiano, con foschie anche dense e locali nebbie in banchi su pianure e aree costiere nella notte e al primo mattino e in successivo graduale ma solo parziale diradamento; generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse sulla Toscana meridionale in graduale e lenta estensione a tutta la regione dove per la tarda serata/fine giornata si avrà un cielo nuvoloso o molto nuvoloso e sulle aree più settentrionali si potrà avere qualche occasionale e debole precipitazione.

Sud e Sicilia: prevalenti condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti anche estesi al mattino sulla sicilia orientale e qualche nube più significativa nel pomeriggio sui settori meridionali di Puglia e Sicilia e su quelli jonici di Basilicata e Calabria.

Temperature: minime in lieve aumento su Pianura Padana centro-orientale e litorali dell'alto Adriatico, in calo sul restante territorio specie su Calabria, Sicilia e Liguria; massime in calo su Liguria, Alpi lombarde, Sicilia, Umbria, alta Toscana e gran parte di Piemonte e Lombardia, pressochè stazionarie sul resto del territorio.

Venti: moderati settentrionali al sud con residui rinforzi su Puglia e aree joniche peninsulari ma in generale attenuazione; da deboli a moderati meridionali sulla Sardegna; deboli variabili sul resto d'Italia con locali rinforzi fino metà mattina su Toscana e Lazio, dai quadranti orientali, e da quelli settentrionali sulla Liguria.

Mari: poco mosso l'alto Adriatico e mossi l'alto Tirreno e il mar Ligure con moto ondoso in diminuzione su quest'ultimo; molto mossi i restanti mari, anche localmente agitato lo Jonio fino metà giornata, con moto ondoso in generale diminuzione già durante la mattina a partire da Tirreno centrale e mare di Sardegna ad eccezione dello Jonio meridionale che resterà molto mosso fino a termine giornata.