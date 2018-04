Anticipi di estate sulla Penisola: il meteo del 20 21 aprile

Le previsioni per domani.

Nord: persistono condizioni all'insegna del cielo sereno a parte qualche locale nube in formazione sulle Alpi orientali tra il tardo pomeriggio e la fine della giornata.

Centro e Sardegna: bel tempo sulle regioni peninsulari ma con nuvolosità in temporaneo aumento pomeridiano nelle zone interne di Lazio ed Abruzzo, localmente associata a isolati brevi piovaschi; inizialmente cielo sereno anche sull'isola ma con nubi pomeridiane in grado di dar luogo a locali rovesci o isolati temporali nelle zone interne che si attenueranno verso sera.

Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità più consistente sulla Sicilia centrorientale con associati rovesci sparsi o locali temporali specie tra primo pomeriggio ed ore serali.

Temperature: minime in lieve aumento al nord, stazionarie al centro ed il tenue calo sul sud peninsulare; massime in diminuzione al centrosud peninsulare; in aumento su Alpi occidentali, Sicilia occidentale e Sardegna; in genere stazionarie altrove.

Venti: moderati orientali o sudorientali su Puglia ed aree ioniche; in prevalenza deboli settentrionali altrove.

Mari: mossi basso Adriatico e Ionio; poco mossi i restanti mari.