Weekend di caldo e sole: il meteo del 2 e 3 giugno

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: locali addensamenti compatti lungo l'arco alpino e sulla Liguria, con qualche isolato debole piovasco fino al primo mattino; poco nuvoloso sul resto del settore. Dalla tarda mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su nord-ovest, aree alpine, prealpine ed appenniniche, con rovesci o temporali sparsi, specie sulle zone alpine.

Dal tardo pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità e dei fenomeni tranne a nord-ovest e lungo le aree alpine e prealpine, specie nella parte orientale dove avrà luogo qualche residuo ed isolato piovasco; in serata generalmente velato sul resto del settore.

Centro e Sardegna: da poco a parzialmente nuvoloso sul settore peninsulare e velato sulla Sardegna fino al primo mattino. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità medio-alta sulla sardegna e di quella cumuliforme sulle aree interne peninsulari, associata ad isolati piovaschi nelle ore centrali della giornata. Nel tardo pomeriggio aumento delle velature sul settore tirrenico peninsulare.

Sud e Sicilia: velato su Sicilia e Calabria fino al primo mattino; sereno o poco nuvoloso sul resto del settore. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme lungo le aree costiere adriatiche, ioniche e sulle aree interne della Sicilia, con deboli rovesci, specie sulla Puglia garganica. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità cumuliforme e in serata aumento delle velature sul versante tirrenico.

Temperature: minime in aumento su aree alpine e prealpine centro-occidentali, Liguria occidentale, appennino settentrionale, isole maggiori e Calabria meridionale, stazionarie o in lieve diminuzione sul resto del paese; massime in diminuzione sulle aree alpine e prealpine e sulle aree costiere ioniche, in aumento altrove.