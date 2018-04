Clima da tarda primavera: il meteo del 17 18 aprile

Le previsioni per domani.

Nord: addensamenti consistenti al mattino su Liguria e Piemonte con qualche locale, debole piovasco associato sul settore meridionale di quest'ultima regione; dal pomeriggio attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni con cielo che diverrà sereno o poco nuvoloso. Sul restante settentrione condizioni di bel tempo con innocue e sottili velature in transito nel pomeriggio-sera.

Centro e Sardegna: molte nubi su Sardegna, Lazio e Abruzzo con deboli fenomeni, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, in graduale miglioramento tardo pomeridiano; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, ma con ulterioriannuvolamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti sul settore tirrenico e sull'isola con piogge, rovesci e temporali, anche intensi nel pomeriggio sull'isola, ma in veloce attenuazione serale sulle regioni peninsulari; nuvolosita' variabile a tratti intensa sulle altre zone con locali piogge fino al pomeriggio tra molise e puglia settentrionale, ma in successivo miglioramento con estese aperture.

Temperature: minime in timido aumento su basso piemonte, aree costiere tirreniche e sulle due isole maggiori; in lieve calo sulle aree alpine e lungo le aree costiere settentrionali adriatiche; pressoché stazionarie sul restante territorio; massime in flessione sulla dorsale appenninica, Sardegna e Sicilia; in rialzo sul gran parte del triveneto, coste di Marche meridionali e Abruzzo, nonché su Lazio, Campania, e aree costiere tirreniche di Basilicata e Calabria; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali al centro-sud con locali rinforzi fino a sera su appennino emiliano-romagnolo, nord Sardegna, Toscana, Umbria ed alto Lazio; deboli di direzione variabile al nord.