Precipitazioni sparse e nuvole: il meteo del 16 e 17 maggio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per giovedì 17 maggio.

Nord: nuvolosità compatta in rapido aumento su gran parte del settore con deboli rovesci o temporali sparsi, più frequenti tra tarda mattinata e ore pomeridiane. Dal tardo pomeriggio decisa attenuazione dei fenomeni e della copertura significativa sulle aree pianeggianti centroccidentali; seguiranno in serata ampie schiarite.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna annuvolamenti compatti con locali, deboli piovaschi, in attenuazione dalle ore serali; schiarite attese per fine giornata sul settore meridionale dell'isola. Molte nubi sulle regioni peninsulari con deboli piogge sparse e temporali pomeridiani a ridosso delle aree appenniniche laziali e sulle regioni adriatiche; dalle ore serali deciso miglioramento con assorbimento dei fenomeni ed estesi spazi di cielo sereno.

Sud e Sicilia: nuvolosità compatta tra mattinata e primo pomeriggio su Molise, Campania e Puglia centrosettentrionale in grado di dar luogo a deboli piogge e qualche locale rovescio, ma in successiva attenuazione serale quando prevarranno condizioni di cielo sereno o al più con passaggi di innocue velature. Estesa copertura medio-alta via via sempre più diffusa sul restante meridione con deboli piovaschi tra tarda mattinata e pomeriggio sulla Sicilia, in estensione serale anche alla Calabria centromeridionale.

Temperature: minime in diminuzione sulla Sardegna; stazionarie sulla Valle d'Aosta; in aumento sul resto del Paese. Massime senza variazioni di rilievo o in lieve diminuzione sulla Pianura padana; in tenue rialzo altrove, più deciso su Sardegna, Umbria e Lazio.