Salgono le temperature ma torna la pioggia: il meteo del 15 e del 16 marzo

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi, giovedì 15 marzo.

Nord: molto nuvoloso con precipitazioni diffuse a ovest di Liguria e Piemonte e precipitazioni sparse su Val d'Aosta, Lombardia occidentale e rimanenti zone del Piemonte e della Liguria; quota neve sui rilievi alpini e prealpini al di sopra dei 1000-1200 metri. Durante la mattinata le precipitazioni sparse tenderanno a interessare anche il resto del settentrione e a divenire intense e abbondanti in Liguria; nel pomeriggio la fenomenologia di forte intensità avrà luogo nell'area appenninica dell'Emilia Romagna e sulla Liguria di levante, mentre è attesa un'estensione delle precipitazioni diffuse su tutte le regioni settentrionali. In serata intensificazione dei fenomeni su Veneto e Friuli-Venezia-Giulia e attenuazione di nuvolosità e precipitazioni nelle zone occidentali.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso sulla Sardegna con piogge o rovesci sparsi; da poco a parzialmente nuvoloso nelle regioni peninsulari; in mattinata incremento della nuvolosità sulle aree tirreniche peninsulari con piogge sparse a iniziare dall'alta Toscana, dove i fenomeni diverranno rapidamente diffusi. Nel pomeriggio estensione di nuvolosità e fenomeni sparsi al resto del settore e intensificazione delle piogge che diverranno diffuse su zone tirreniche, Umbria e aree interne, localmente intense e abbondanti sull'alta Toscana. In serata fenomeni intensi e abbondanti anche sul Lazio centro-meridionale.

Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso, con nubi medio-alte in aumento sulla Sicilia e nelle regioni tirreniche peninsulari che nel corso della mattinata tenderanno a interessare anche le rimanenti zone. Dal pomeriggio nuvolosità più intensa su Molise, regioni tirreniche peninsulari e su gran parte della Puglia con deboli piogge, che diverranno diffuse sulla Campania.

Temperature: minime in lieve flessione su arco alpino, basso Veneto, Romagna, Toscana e coste adriatiche delle Marche; in tenue rialzo su Liguria, Pianura padana occidentale, Friuli-Venezia-Giulia, Sardegna, Lazio, Campania settentrionale; stazionarie altrove. Massime in diminuzione nel Centro-Nord peninsulare e lungo le coste ioniche di Basilicata e Calabria; senza variazioni di rilievo su Campania centro-settentrionale e Sicilia centro-occidentale; in aumento sul resto del Paese.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di domani, venerdì 16 marzo.

Nord: al primo mattino ancora molto nuvoloso sulle regioni centrorientali con deboli fenomeni sul triveneto, un po più intensi sul Friuli Venezia Giulia e nevosi sulle aree alpine e prealpine al di sopra dei 1200-1300 metri; cielo poco nuvoloso sul restante settentrione. Nel pomeriggio decisa attenuazione dei fenomeni con estesa e innocua copertura alta e sottile, ma con nuova nuvolosità più significativa in arrivo in serata su Liguria e regioni alpine con deboli piogge e qulche locale rovescio che potrà interessare localmente le regioni occidentali.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna cielo molto nuvoloso con deboli fenomeni sparsi, più intensi e diffusi dalla sera specie sul settore centroccidentale dell'isola; molte nubi compatte con piogge o rovesci da sparsi a diffusi sulle regioni peninsulari, in special modo su Lazio centro-meridionale e aree interne dell'Abruzzo nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio attesa una temporanea attenuazione delle precipitazioni su Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia: addensamenti significativi su Molise e nord della Campania con deboli fenomeni, in attenuazione dal tardo pomeriggio; nuvolosità estesa, ma poco significativa sul restante meridione peninsulare, salvo annuvolamenti più consistenti al primo mattino sulla Puglia, ai quali saranno associati deboli piogge. Nel pomeriggio temporaneo diradamento della copertura con ampi spazi di sereno sulle regioni tirreniche, sulla Sicilia cielo sereno o velato, ma con nuove nubi in arrivo dalla tarda serata sulla porzione più occidentale dell'isola.

Temperature: minime in calo sulle aree pianeggianti del Piemonte e sulla Liguria centroccidentale; senza variazioni di rilievo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e sulla Sardegna; in aumento altrove, più marcato sulle regioni centromeridionali. Massime in diminuzione sulla Sardegna; in rialzo sul resto del Paese, più deciso su basso Piemonte, Emilia Romagna occidentale, Calabria e Sicilia.