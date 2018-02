Bello al Nord, pioggia altrove: il meteo del 14-15 febbraio

Le previsioni per oggi in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Al Nord poco nuvoloso tranne annuvolamenti nelle zone tra Liguria e Piemonte meridionale e sull'Appennino settentrionale, con piogge e locali nevicate anche a quote basse fino al mattino, ma in rapido miglioramento; nel pomeriggio velature anche spesse sulle regioni nord-occidentali.

Centro e Sardegna: generalmente nuvoloso con rovesci in Sardegna e deboli precipitazioni in alta Toscana, localmente nevose a bassa quota. Durante la mattinata fenomeni sparsi nelle zone peninsulari tirreniche, specie sul Lazio a iniziare dalla costa,in estensione nel pomeriggio anche alle regioni adriatiche; la quota neve sarà oltre i 500 metri e localmente a quote più basse nel Lazio. Tendenza a miglioramento durante la giornata su Toscana e Umbria e nel pomeriggio sul Lazio centro-settentrionale; migliora anche sull'isola in serata.

Sud e Sicilia: nuvoloso con rovesci sparsi su zone tirreniche di Calabria e Sicilia; durante la mattinata nuovo deciso peggioramento a iniziare da Sicilia e regioni tirreniche, con nuvolosità e precipitazioni diffuse anche temporalesche, in estensione dal primo pomeriggio anche alla Puglia centro-meridionale. Attese nevicate diffuse sui rilievi settentrionali della Sicilia, sull'Appennino calabro lucano e sulla Campania meridionale a partire da 300-500 metri.

Temperature: minime in lieve rialzo su pianura piemontese e Valle d'Aosta; stazionarie su Liguria, Lombardia occidentale e Sardegna; in diminuzione sul resto del territorio, più decisa al meridione. Massime in calo su Triveneto, nord Sardegna, Lazio centro-meridionale, rilievi abruzzesi, Molise e sulle regioni meridionali tirreniche; in tenue aumento su Valle d'Aosta, rilievi alpini centro-occidentali, Appennino tosco-emiliano e sulle Marche; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.