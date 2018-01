Tempo ancora instabile, freddo in arrivo: il meteo del 12-13 gennaio

Le previsioni per domani

Nord: locali addensamenti sul triveneto e sull'Emilia-Romagna con qualche debole piovasco sulla romagna meridionale; nel pomeriggio parziale attenuazione della nuvolosità; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso altrove; foschie dense o banchi di nebbia sulle aree pianeggianti e nelle vallate al mattino e dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: molte nubi su toscana centrorientale, Umbria, rilievi laziali e regioni adriatiche con deboli piogge su Marche e coste abruzzesi; ampi spazi di sereno sulle altre zone con nuvolosità sparsa sull'isola dove tenderà ad intensificarsi progressivamente dal tardo pomeriggio.

Sud e Sicilia: molte nubi compatte su gran parte delle aree peninsulari e sulla Sicilia settentrionale con piogge, rovesci e temporali su Puglia centromeridionale, Basilicata, aree ioniche della Calabria e settore tirrenico dell'isola, in graduale attenuazione durante la giornata.

Temperature: minime in diminuzione su nord-ovest, Lombardia, Trentino-Alto Adige, regioni centrali e Calabria; in lieve rialzo su coste venete, Friuli-Venezia Giulia e Puglia salentina; generalmente stazionarie altrove. Massime in aumento sulla Sicilia centromeridionale, in lieve flessione sulle aree alpine e prealpine, Pianura Padana centroccidentale, Marche, Calabria e nord Sicilia; senza variazioni di rilievo sul restante territorio.

Venti: da deboli a moderati settentrionali sulle due isole maggiori con rinforzi sulle coste tirreniche siciliane; deboli dai quadranti settentrionali altrove con locali rinforzi sulle aree costiere del basso Tirreno e dello Jonio.

Mari: da molto mosso ad agitato lo stretto di Sicilia; molto mossi il mare e canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, il basso Adriatico ed lo Jonio; mosso l'Adriatico centrale; da mossi a molto mossi i restanti bacini, ma con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.