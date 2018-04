Piogge e pericolo valanghe sulle Alpi: il meteo del 12 13 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: cielo coperto con piogge e temporali ancora diffusi un po' su tutte le regioni, localmente intensi specie a ridosso delle zone montuose. In attenuazione su Emilia-Romagna tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Attese nevicate diffuse sulle aree alpine, specie su Alpi venete e friulane, con quota neve al di sopra di 1500 metri, localmente al di sotto fino a 1200-1300 metri sul Piemonte. In serata parziale miglioramento su basso Veneto e Piemonte, successivamente sulla Lombardia.

Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni peninsulari con piogge da sparse a diffuse che si attenueranno per fine giornata, a iniziare da Lazio e Toscana. In serata nuove piogge torneranno a interessare l'alta Toscana; nuvolosità variabile a tratti intensa sulla Sardegna con piogge e rovesci in attenuazione serale.

Sud e Sicilia: condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso ma con nubi in aumento, che dalla Sicilia occidentale si estenderanno, dal primo pomeriggio, a Campania, Molise e Puglia garganica con piogge sparse e locali rovesci su Sicilia settentrionale e Campania dal pomeriggio.

Temperature: minime in lieve flessione sulle due isole maggiori; in aumento sul resto del Paese. Massime in flessione su Triveneto, Sardegna e Lazio; in lieve aumento sulle restanti regioni.