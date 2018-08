Temporali imminenti, Ferragosto a rischio: il meteo del 12-13 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: sulle aree alpine e prealpine aumento della nuvolosità nel corso della giornata con rovesci temporaleschi, localmente anche intensi nelle aree tra Piemonte e Lombardia, tendenti a interessare anche la Liguria e la parte occidentale dell'Emilia-Romagna, in attenuazione un po' ovunque dopo il tramonto; da poco a parzialmente nuvoloso nelle restanti zone.

Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso a parte qualche nube in più a evoluzione diurna sul settore appenninico con possibilità di qualche piovasco o isolato temporale, in rapido miglioramento serale.

Sud e Sicilia: incremento della nuvolosità sulla Basilicata occidentale, sulle coste tirreniche e immediato entroterra di Calabria, Campania meridionale e Sicilia nord-orientale, con deboli fenomeni anche a carattere di rovescio; ampio soleggiamento sul resto del meridione, anche se in presenza velature sparse di passaggio.

Temperature: minime in lieve diminuzione sulle aree costiere di Marche e Abruzzo, senza variazioni di rilievo sul resto del territorio; massime in flessione su Marche, Emilia-Romagna, più marcata su Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale, in tenue rialzo su Friuli Venezia Giulia, Veneto e Basilicata, generalmente stazionarie altrove.

Le previsioni per domani

Nord: al primo mattino molte nubi a ridosso della catena alpina e prealpina, con locali deboli piovaschi; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione. Dalla seconda parte della mattinata estensione della nuvolosità compatta alla restante parte delle regioni alpine e prealpine e sul resto del Nord-Ovest, con associati rovesci o temporali da sparsi a diffusi. Dal pomeriggio graduale intensificazione dei fenomeni, con in serata rovesci o temporali diffusi su tutte le regioni alpine e prealpine, localmente anche intensi su Piemonte e Lombardia, e sul resto del Nord-Ovest; estese velature invece sul resto del settore.

Centro e Sardegna: al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settore. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su Sardegna orientale, Marche e Toscana, con rovesci o temporali sparsi di debole intensità su quest'ultima. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità cumuliforme e graduale aumento delle velature, a partire dalle regioni più meridionali. In serata aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche peninsulari, ma con al più deboli rovesci o temporali sulla Toscana settentrionale.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo con aumento delle velature dal pomeriggio, che in serata sarannno spesse sulla Sicilia.

Temperature: minime in lieve flessione su Lazio e Campania, senza variazioni di rilievo sul resto del territorio; massime in deciso rialzo su Lombardia, Emilia-Romagna, più tenue su Marche, Abruzzo e regioni meridionali adriatiche e ioniche, in diminuzione su Toscana, Umbria, alto Lazio e Sicilia sudoccidentale, stazionarie altrove.