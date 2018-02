Nuove piogge al CentroSud: il meteo dell'11-12 febbraio

Le previsioni per oggi in italia a cura dell'aeronautica militare.

Nord: cielo sereno o al piu' poco nuvoloso con qualche annuvolamento in tarda mattinata fra veneto e lombardia e qualche banco di nebbia sulla pianura padana in dissolvimento mattutino; dal pomeriggio nuvolosita' medio-alta in rapido aumento su tutte le regioni, con qualche fiocco di neve in serata sui rilievi di confine fra val d'aosta e piemonte settentrionale.

Centro e Sardegna: molte nubi su sardegna centro occidentale, marche, abruzzo e parte orientale dell'umbria con isolate piogge in miglioramento mattutino sulle regioni peninsulari; prevalenza di spazi di sereno sulle rimanenti regioni; dalla sera tendenza in generale ad aumento della nuvolosita' medio alta mentre nubi basse si intensificheranno sull'alta toscana.

Sud e Sicilia: iniziali annuvolamenti compatti su sicilia settentrionale, calabria, basilicata e puglia con piogge e locali rovesci in graduale attenuazione dalla tarda mattinata con successive schiarite; nuvolosita' variabile sul resto del meridione.

Temperature: massime in aumento sulle aree alpine ed appenniniche settentrionali, su sicilia, calabria e settore ionico; in lieve flessione sulla pianura padano-veneta e sulle zone costiere centrali, generalmente stazionarie altrove.

Venti: moderati settentrionali al centro-sud con residui locali rinforzi sulle due isole maggiori, su Calabria e Puglia salentina; deboli di direzione variabile al Nord.

Mari: agitato il mar Ionio con moto ondoso in attenuazione; molto mossi il mare ed il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno e l'Adriatico centro meridionali; da mosso a molto mosso l'alto Adriatico;da poco mossi a mossi il mar Ligure e l'alto Tirreno