Stabile al Centro-Sud e variabile al Nord: il meteo dell'11 12 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia.

Nord: residui annuvolamenti sulle aree adriatiche di veneto e Friuli Venezia Giulia e sull'area compresa tra Liguria e settori meridionali di Piemonte e Lombardia con la possibilità di qualche isolato piovasco. Nubi in nuovo aumento nella tarda mattinata-pomeriggio su Alpi e Prealpi venete, Friuli Venezia Giulia centro-settentrionale e settore orientale del Trentino Alto Adige con rovesci e temporali sparsi. In serata qualche fenomeno anche sul resto del Trentino Alto Adige e sulla Lombardia centro-settentrionale. Cielo in prevalenza poco nuvoloso sul resto del settentrione con temporanei annuvolamenti sparsi nel corso del pomeriggio.

Centro e Sardegna: condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con instabilità pomeridiana associata a isolati rovesci e temporali sull'Appennino umbro-marchigiano e nelle aree comprese tra basso Lazio e Abruzzo.

Sud e Sicilia: condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con banchi di nubi basse sulle aree tirreniche della Calabria; nel corso della mattinata aumento delle nubi sulle aree interne appenniniche, Sicilia centro-orientale e aree interne della Puglia, dove si potranno avere rovesci sparsi e isolati temporali in esaurimento serale.

Temperature: massime in diminuzione nelle coste di Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo e nelle zone interne di Molise, Basilicata e Campania; in aumento sulle rimanenti regioni del Nord e del Centro; stazionarie sul resto del Sud.

Le previsioni per domani

Nord: condizioni all'insegna del maltempo su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia con piogge temporalesche, localmente anche intense, con tendenza a interessare Liguria, Appennino settentrionale, settore occidentale di Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige dalla mattinata inoltrata, in attenuazione un po' ovunque dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso a parte qualche nube in più al mattino su Marche, Abruzzo ed entroterra toscano; nel corso del pomeriggio possibilità di qualche piovasco o isolato temporale nelle zone interne di Marche e Abruzzo, comunque in rapido miglioramento serale.

Sud e Sicilia: locali addensamenti sulle coste tirreniche e sull'immediato entroterra di Calabria, Campania meridionale e Sicilia nordorientale con deboli fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, in dissolvimento dalla serata; ampio soleggiamento sul resto del meridione, anche se in presenza di un po' di nubi medio-alte stratiformi.

Temperature: minime in aumento su quasi tutto il Nord, in diminuzione al Centro, su Emilia-Romagna, Molise e Puglia; stazionarie altrove. Massime in flessione sull'Appennino centrosettentrionale e nelle zone interne del meridione, più marcata sul Nord-Ovest; in lieve rialzo sul Triveneto e senza sostanziali variazioni sul resto del Paese.