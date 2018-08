Meteo, perturbazione abbandona l'Italia: temperature in rialzo

Prima di abbandonare definitivamente l'Italia, la terza perturbazione del mese di agosto favorirà ancora la formazione di qualche rovescio al Sud, dove la giornata di lunedì 27 agosto sarà anche ventosa e caratterizzata da un generale calo delle temperature; al Centro e al Nord invece il tempo sarà nel complesso soleggiato, ma con temperature che, benché in leggero rialzo, rimarranno ancora al di sotto delle medie stagionali.

Poi, tra martedì e mercoledì, l'avanzata dell'alta pressione garantirà in tutta Italia il ritorno di un tempo tipicamente estivo: tornerà ovunque il sole, vento e moto ondoso si attenueranno e le temperature, in crescita, si avvicineranno ai valori normali per il periodo, regalandoci così un po' di caldo non intenso. Un nuovo peggioramento è probabile nell'ultima parte della settimana, quando è possibile il passaggio di una perturbazione capace di portare nuove piogge o temporali su gran parte del Centro-Nord.

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi nel resto del Paese, con qualche scroscio di pioggia residuo su Puglia, Basilicata, Calabria e nord-est della Sicilia. Temperature massime in calo al Sud e sulla Sicilia, dove si smorza il caldo intenso anche sullo Ionio.

Dopo un inizio della giornata fresco per la stagione al Centro-Nord, massime in rialzo ma comunque con valori ovunque al di sotto dei 30 gradi. Venti moderati settentrionali al Centro-Sud, con mari ancora mossi o molto mossi. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d'Italia, con qualche nuvola innocua in più solo su Calabria e Sicilia. Temperature ovunque in rialzo sia nelle minime che nelle massime, con punte pomeridiane per lo più comprese tra 27 e 31, valori, questi, vicini ai valori medi stagionali. Venti settentrionali ancora moderati su medio-basso Adriatico, Puglia e alto Ionio.

Mercoledì giornata ancora tranquilla con il transito di qualche annuvolamento in più, alternato comunque ad ampie schiarite, al mattino al Nord-Ovest, nel pomeriggio anche al Nord-Est e, marginalmente, alla Sardegna e Marche. Nuvole un po' più consistenti dal pomeriggio sulle Alpi centro-occidentali con la possibilità di qualche breve rovescio sui monti di Piemonte e in Valle d'Aosta. Si attenua ulteriormente la ventilazione al Sud con rinforzi solo su basso Adriatico e alto Ionio. Temperature in ulteriore rialzo con clima caldo tipico di fine estate. Le punte più elevate, anche fino ai 32-34 gradi, sono attese in Emilia e Toscana.

Giovedì la coda di una perturbazione, in transito sull'Europa centrale, coinvolgerà le regioni settentrionali e, più marginalmente, la Toscana. In giornata locali precipitazioni saranno concentrate perlopiù in montagna e nel settore ligure. A fine giornata, sembra possibile una fase instabile anche sulle pianure del Nord-Ovest e dell'Emilia. Sono queste le prime avvisaglie di un tempo più instabile che si profilerà verso la fine della settimana soprattutto sulle regioni settentrionali ma con tendenza anche del Centro.