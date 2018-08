Meteo, nubi e qualche pioggia, verso la burrasca di Ferragosto

Le previsioni per oggi, 12 agosto 2018 in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Nord - Sull'Italia previste al nord molte nubi su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con precipitazioni sparse a prevalente carattere temporalesco più frequenti dalla tarda mattina e nel pomeriggio e in parziale miglioramento serale sui settori ovest di Piemonte e Liguria; poche nubi sparse inizialmente sul resto del nord ma in aumento in mattinata su ovest Emilia, Veneto, Trentino-Alto adige e Friuli-Venezia Giulia con temporali associati da metà giornata.

Centro e Sardegna - su tutte le regioni ampio e prevalente soleggiamento con qualche nube in più durante le ore centrali specie su aree interne e appenniniche della Toscana centro-settentrionale dove non si esclude qualche breve rovescio pomeridiano. Dalla sera nubi in aumento sulla toscana.

Sud e Sicilia - nuvolosità medio-alta poco consistente in lento transito da ovest sulla Sicilia e cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari. Temperature: minime senza variazioni di rilievo; massime in calo su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Toscana meridionale, centro-nord Lazio e ovest Sicilia, in aumento sulle pianure di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

Le previsioni per domani, 13 agosto 2018 in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Nord - Domani al nord nuvolosità variabile a tratti un po' più compatta su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di ponente con deboli rovesci intermittenti soprattutto sulle zone collinari e montuose, in deciso miglioramento dal pomeriggio inoltrato; cielo molto nuvoloso sul resto del settentrione con piogge e temporali da sparsi a diffusi anche intensi specie su Liguria di levante e Friuli Venezia Giulia. Nel corso del pomeriggio tendenza a graduale miglioramento ad iniziare dalle zone alpine ma con precipitazioni, sempre in genere temporalesche, che persisteranno su basso Veneto ed Emilia-Romagna fino al termine della giornata.

Centro e Sardegna - al primo mattino molte nubi sulle regioni tirreniche con rovesci o temporali da sparsi a diffusi su Toscana in rapida estensione ad Umbria. Dalla seconda parte della mattinata le precipitazioni si porteranno anche sul resto delle regioni peninsulari risultando anche intense verso sera su Lazio centro meridionale, Marche e coste ed immediato entroterra dell'Abruzzo. Dal pomeriggio ulteriore estensione del maltempo anche alla Sardegna centrosettentrionale, anche se con fenomeni al più moderati. In serata miglioramento su Sardegna e Toscana. (Segue)

Sud e Sicilia: - iniziali ampi spazi di sereno su tutte le regioni ma con nubi in aumento nel corso della mattinata su Campania, appennino e coste ioniche della Calabria e sulla Sicilia centro settentrionale con deboli piovaschi associati. Attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio ma con temporali in arrivo sulla Campania centro-settentrionale per fine giornata. Sul resto del meridione, sempre a partire dalla tarda mattinata, la nuvolosità si presenterà in forma meno compatta e sottoforma soprattutto di nubi medio alte non in grado di apportare fenomeni degni di rilievo e tenderà comunque a diradarsi verso la serata

Temperature - minime diminuzione al nord ed al centro; per lo più stazionarie sul resto del territorio; massime in calo anche marcato su Liguria di levante, Emilia-romagna, lombardia, triveneto, regioni centrali peninsulari e Sardegna; in diminuzione più lieve su Campania, Molise e Puglia garganica; in aumento su Piemonte e Valle d'Aosta; senza sostanziali variazioni sul resto del sud e Sicilia.