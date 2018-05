Continua il brutto tempo: il meteo del 7 e dell'8 maggio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per martedì 8 maggio

Nord: nuvolosità variabile alternata a schiarite, più frequenti su Pianura Padana e Friuli-Venezia Giulia, ma con nubi più compatte associate a piogge o locali temporali sulle zone alpine comprese tra Trentino Alto Adige e Piemonte, su Liguria e su Emilia-Romagna occidentale. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad interessare parzialmente anche le aree pedemontane di Piemonte e Lombardia mentre si attenueranno su Liguria ed Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: addensamenti compatti su Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria ed aree interne di Abruzzo e Marche meridionali con rovesci o temporali da sparsi a diffusi; poco nuvoloso sul resto di Marche. Deciso miglioramento durante le ore serali.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con piogge diffuse e locali temporali, più frequenti su Campania e Basilicata. I fenomeni saranno più isolati su Molise e Calabria e si attenueranno complessivamente durante le ore serali salvo persistere anche per fine giornata su Basilicata e Puglia centro meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia ma con qualche nube in più e sporadiche piogge sui rilievi settentrionali dell'isola.

Temperature: minime stazionarie o in lieve diminuzione a nord, regioni centrali adriatiche, stazionarie o in lieve aumento altrove; massime in aumento al nord, Toscana, Umbria e Marche settentrionali, Sicilia e Calabria tirreniche, in diminuzione sul resto del Paese.

Venti: generalmente deboli variabili, tendenti a divenire deboli o moderati di maestrale sulla Sardegna.

Mari: poco mossi con tendenza a divenire localmente mossi canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Bocche di Bonifacio.