Cielo variabile in tutta la penisola: il meteo di domenica 29 aprile e lunedì 30 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di domenica 29 aprile

Nord: molte nubi su Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia con precipitazioni intense ed abbondanti a prevalente carattere temporalesco con particolare riferimento ai settori alpini. Inizialmente poco nuvoloso sulle restanti regioni; le nubi tenderanno ad aumentare poi dalla tarda mattinata e ad esse si assoceranno rovesci e temporali sparsi, dapprima sulle aree montuose e, nella seconda parte del pomeriggio, in estensione a quelle pianeggianti. In serata i fenomeni continueranno ad insistere su liguria e settori nalpini e prealpini.

Centro e Sardegna: nubi medio-alte sul centro peninsulare, localmente anche estese e compatte; annuvolamenti cumuliformi pomeridiani, associati ad isolati rovesci o temporali tenderanno ad interessare il settore appenninico seguiti, in serata da ampie schiarite. Peggiora invece sull'alta Toscana. Sereno o poco nuvoloso sull'isola con nubi in aumento nella seconda parte del pomeriggio e possibili isolati rovesci.

Sud e Sicilia: nuvolosità medio-alta su tutte le regioni, più compatta su quelle tirreniche con locali piovaschi, al mattino, sulla Calabria centro-settentrionale. Aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio sui rilievi appenninici e sulle aree interne della Sicilia ove non si esclude la possibilità di qualche breve ed isolato rovescio o temporale. Ampi rasserenamenti in serata.

Temperature: minime in lieve aumento su Sicilia, Calabria meridionale e settori adriatici in generale; senza notevoli variazioni altrove. Massime in risalita su Sicilia e aree costiere della Campania; in calo altrove anche marcato al nord-ovest.