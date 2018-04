Nuvole e temporali: il meteo del 9 e 10 aprile

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 9 aprile.

Al nord: molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, localmente intense su basso Piemonte e Liguria di ponente, nevose sui rilievi alpini oltre 1500-1700 metri. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni a nord-ovest ed intensificazione su Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Al centro e Sardegna: residua nuvolosità con rovesci sulla Sardegna centro-settentrionale in miglioramento dalla tarda mattinata; poco nuvoloso sulla parte meridionale dell'isola; nuvoloso con rovesci su aree tirreniche peninsulari, zone appenniniche e Umbria con rovesci e temporali anche diffusi, localmente intensi su Lazio e Toscana in attenuazione dal pomeriggio ad iniziare dal Lazio; molto nuvoloso sulle regioni adriatiche con piogge al mattino e locali rovesci nelle zone interne e nelle Marche nel corso della giornata; miglioramento dal pomeriggio ad iniziare dall'Abruzzo.

Al sud e Sicilia: nuvoloso sulla Campania con piogge e rovesci, specie nel settore settentrionale; parzialmente nuvoloso sulle rimanenti aree con rapido aumento di nuvolosità e locali piovaschi su rimanenti zone tirreniche, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Dal pomeriggio tendenza a generale miglioramento.

Temperature: minime in aumento al centro sud e sulle coste adriatiche settentrionali; in lieve diminuzione su Sardegna, Liguria, Piemonte e Lombardia; senza sostanziali variazioni altrove; massime in generale calo, anche deciso, un po' ovunque ad eccezione di Sardegna orientale, Sicilia meridionale, coste ioniche della Calabria e litorali di Puglia, Molise e Abruzzo. Venti: da moderati a forti meridionali al centro, al sud e isole maggiori; deboli variabili al nord ad eccezione della Liguria di ponente dove risulteranno forti settentrionali con tendenza a divenire moderati meridionali coinvolgendo anche Emilia Romagna e coste adriatiche settentrionali. Mari: agitati il Tirreno occidentale, il mar di Sardegna, lo stretto di Sicilia ed il mar Ligure settore ovest; in generale attenuazione pomeridiana; mosso l'Adriatico meridionale; molto mossi i restanti mari.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 10 aprile.

Al nord: cielo molto nuvoloso o coperto su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, che assumeranno carattere nevoso al di sopra di 1500 metri; parziale miglioramento su Piemonte e poi su Lombardia e Liguria dal tardo pomeriggio. Nuvolosità variabile a tratti estesa sul resto del settentrione con piogge o rovesci sul rimanente territorio emiliano-romagnolo, nonché su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Qualche nevicata attesa sui rilievi del trentino alto adige oltre i 1500-1700 metri.

Al centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso sia sulle regioni peninsulari che sull'isola per nubi in genere medio alte stratiformi. Nuvolosità più compatta attesa sulle regioni tirreniche ed Umbria con piogge sparse e locali rovesci, anche temporaleschi sulla parte centro settentrionale della Toscana.

Al sud e Sicilia: al mattino estese velature con locali annuvolamenti più consistenti sul nord della campania con qualche isolato piovasco associato; nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a farsi via via più consistente su gran parte del meridione con deboli piogge, ma diffuse, in arrivo sulla Sicilia occidentale ed in successiva estensione serale al restante territorio dell'isola ed alla Calabria centromeridionale.

Temperature: minime in tenue diminuzione su liguria, regioni centrali tirreniche peninsulari ed al meridione; in leggero rialzo su basso Veneto, Romagna e coste centrali adriatiche; senza variazioni di rilievo altrove; massime in calo sulle aree alpine e prealpine, nonché su Sardegna settentrionale ed orientale e sulla Toscana occidentale; stazionarie sulla Sicilia centromeridionale; in generale aumento sul resto del paese. Venti: di provenienza meridionale ovunque moderati su Liguria, basso Piemonte ed Appennino emiliano-romagnolo, in attenuazione serale; deboli o localmente moderati altrove, tendenti a divenire forti orientali sulla Sicilia. Mari molto mossi mare e canale di Sardegna, mar Ligure e, dalla sera, lo stretto di Sicilia ed il basso Tirreno; mossi il restante Tirreno e lo Ionio; da poco mosso a localmente mosso l'Adriatico.