Pioggia su tutta Italia e nuvole: il meteo 7 e 8 febbraio

Le previsioni per mercoledì 7 febbraio in Italia secondo l'Aeronautica militare.

Nord: molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse, nevose sui rilievi a quote superiori ai 500-700 mt che si localizzeranno sul settore orientale attenuandosi su Valle D'Aosta, Liguria e Piemonte; dal pomeriggio parziali schiarite si estenderanno dal settore occidentale a quello orientale, determinando un generale miglioramento.

Centro e Sardegna: molte nubi compatte con precipitazioni sparse anche temporalesche sulle coste della sardegna e del versante tirrenico che si attenueranno gradualmente verso fine giornata ad iniziare dalla Toscana e Sardegna con parziali schiarite; neve sui rilievi a quote superiori ai 1000-1200 mt.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso con rovesci e temporali che insisteranno maggiormente sulla Campania, Basilicata tirrenica e Calabria in estensione alla Puglia meridionale mentre saranno occasionali e sporadici sulle rimanenti aree del sud.

Temperature: minime in deciso aumento sulla Puglia, Basilicata e più contenuto sul resto del sud e sul Friuli-Venezia Giulia; senza apprezzabili variazioni altrove. Massime in aumento sul Piemonte, alpi lombarde e Trentino-Alto Adige, in diminuzione su Sardegna, Sicilia e Cmpania, senza variazioni significative altrove.

Il tempo previsto sull'Italia per giovedì 8 febbraio secondo l'Aeronautica militare.

Nord: nuvolosità variabile alternata ad ampi spazi di cielo sereno specie su emilia romagna centro orientale. Qualche nube in più attesa sulle alpi di nordest, con locali nevicate oltre 800, metri e su Liguria con deboli piovaschi sparsi specie sulla parte centrale e settore di levante. Dalla serata nubi in aumento anche sulle zone pianeggianti di veneto con locali sporadiche piogge.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna nuvolosità a tratti diffusa alternata a decise schiarite. Cielo da parzialmente a molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con deboli piovaschi sulle coste tirreniche e porzione più settentrionale di toscana, e dal pomeriggio tra umbria e marche. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti su campania ed aree tirreniche di Camapnia, Nasilicata, Calabria e Sicilia con deboli piogge, piu' frequenti sull'isola, in attenuazione dal pomeriggio. Dapprima molto nuvoloso sul resto del meridione ma con tendenza ad ampi spazi di sereno.

Temperature: minime in diminuzione un po' ovunque ad eccezione di liguria ed alta toscana dove risulteranno in lieve aumento; massime in generale rialzo.