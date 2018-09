Qualche nuvola, poi torna la pioggia: il meteo del 6 e 7 settembre

Le previsioni per venerdì 7 settembre in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Nord: moderato maltempo con rovesci e temporali diffusi, che risulteranno localmente intensi tra piemonte settentrionale e nord Lombardia durante le primissime ore del giorno. Dal tardo pomeriggio-sera attenuazione dei fenomeni su gran parte del settentrione, eccezion fatta per la pianura padana centro-orientale e per le coste adriatiche di Emilia-Romagna.

Centro e Sardegna: al primo mattino molte nubi compatte su sardegna occidentale, Toscana, Umbria e Lazio con piogge e temporali associati, in successiva, rapida estensione anche alle regioni adriatiche; dal tardo pomeriggio attesa una decisa riduzione dei fenomeni seppur con locale persistenza tra marche ed abruzzo per fine giornata.

Sud e Sicilia: nuvolosità in graduale aumento a partire dalle regioni tirreniche con deboli piogge e rovesci sparsi su Campania, Molise, coste adriatiche pugliesi e sui settori tirrenici di Basilicata, Calabria e, localmente, sulla Sicilia settentrionale; in serata i fenomeni assumeranno caratteristica di temporale su quest'ultima regione attenuandosi sul resto del meridione.

Temperature: minime in lieve diminuzione sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna; in tenue rialzo sul resto del territorio; massime in sensibile diminuzione al centro-nord, Sardegna, Campania, aree tirreniche di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia occidentale; stazionarie o in tenue aumento altrove.