Torna il bel tempo, sole e cielo sereno: il meteo 6 e 7 aprile

Le previsioni per sabato 7 aprile in Italia dell'Aeronautica militare.

Nord: molte nubi sulle aree alpine e prealpine centroccidentali e su gran parte del restante territorio piemontese; cielo generalmente sereno altrove, con nuvolosità medio-alta in rapido aumento sulla Liguria e poi, dalla serata, su Lombardia ed Emilia-Romagna. Al primo mattino e dopo il tramonto foschie anche dense sulla Pianura padana.

Centro e Sardegna: velature compatte sull'isola in attenuazione tardo pomeridiana; bel tempo sulle regioni peninsulari con alte coperture in arrivo serale. Sud e Sicilia: cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Temperature: minime in calo su Alpi occidentali, Emilia-Romagna, regioni adriatiche centromeridionali, Campania e Basilicata; senza variazioni di rilievo su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia; in aumento altrove. Massime in lieve diminuzione su Sardegna orientale, Sicilia meridionale e Marche; in rialzo su Molise, regioni tirreniche meridionali e restante Sicilia; stazionarie sul resto del Paese.