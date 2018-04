Ancora pioggia e nuvole, poi torna il sole: il meteo del 5 e 6 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di venerdì 6 aprile in Italia.

Nord: nubi basse e locali riduzioni della visibilità al primo mattino sulla Pianura Padana centrorientale e prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto del nord, con annuvolamenti più consistenti dalla sera sulle aree alpine.

Centro e Sardegna: al mattino residui addensamenti compatti sulle regioni adriatiche con qualche isolato piovasco sull'Abruzzo, ma in successivo miglioramento con estesi rasserenamenti dalle ore pomeridiane; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, a parte spesse velature in arrivo sulla Sardegna tra il tardo pomeriggio ed il termine della giornata.

Sud e sicilia: residua nuvolosità al mattino su Molise occidentale, regioni tirreniche ed entroterra pugliese con qualche isolato piovasco associato, ma in esaurimento nelle ore pomeridiane, con spazi di sereno sempre più ampi; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, con innocue velature in arrivo in serata sulla Sicilia occidentale.

Temperature: minime in diminuzione ovunque ad eccezione di Valle d'Aosta, piemonte occidentale e ponente ligure, dove risulteranno in rialzo; massime in diminuzione su Romagna, Sardegna orientale, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata e Calabria; stazionarie sul Piemonte; in aumento altrove.

Venti: deboli variabili al nord; deboli settentrionali al centro-sud ed isole maggiori con rinforzi sulle regioni ioniche, e con tendenza a divenire in serata moderati orientali sulla Sardegna meridionale.

Mari: molto mosso il basso adriatico e lo Ionio orientale; mossi i mari intorno alle due isole maggiori, con moto ondoso in intensificazione serale tra mare e canale di Sardegna; poco mossi i restanti mari.