Torna il maltempo con nuvole e pioggia: il meteo del 4 e 5 aprile

Le previsioni dell'Aeronautica militare per giovedì 5 aprile sull'Italia.

Al nord: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto tra Lombardia, triveneto ed Emilia Romagna centro orientale con piogge sparse e locali temporali specie sul Friuli-Venezia Giulia. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sulle zone alpine di nordest a partire da 1500-1700 metri. Graduale miglioramento dal pomeriggio che sarà più deciso per fine giornata. Iniziale alternanza tra schiarite ed annuvolamenti sulle regioni di nordovest ma con cielo in prevalenza sereno dalle ore pomeridiane.

Al centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni peninsulari con piogge e locali temporali specie su Toscana, Umbria e Lazio con tendenza ad interessare marche ed abruzzo durante il pomeriggio. Deciso miglioramento ovunque dalla serata. Cielo in genere sereno sulla Sardegna.

Al sud e Sicilia: addensamenti compatti su Campania ed aree tirreniche di Basilicata e Calabria con piovaschi sparsi che tra la mattinata e le ore pomeridiane andranno ad interessare anche Molise e Puglia. Prevalenza di cielo sereno sulla Sicilia.

Temperature: minime in generale aumento ad eccezione delle regioni di nordovest e della Sardegna dove risulteranno in lieve calo; massime in diminuzione su Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sardegna; in rialzo altrove con valori decisamente più elevati sulle regioni di nordovest. Venti: moderati occidentali sulle due isole maggiori e sulle regioni tirreniche centro settentrionali; deboli variabili al nord; deboli meridionali altrove. Mari: da mossi a molto mossi il mar Ligure, il Tirreno centrale settore ovest e lo stretto di Sicilia; mossi il mare ed il canale di Sardegna, il resto del mar Tirreno e l'Adriatico; poco mosso lo Ionio ma con moto ondoso in aumento sul settore occidentale del bacino stesso.