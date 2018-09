Ancora nuvole al nord, sereno al sud: il meteo del 4-5 settembre

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di oggi in Italia. Nord: annuvolamenti sparsi su settori alpini ed appenninici e su Liguria con deboli ed isolati rovesci o temporali pomeridiani, più frequenti i fenomeni su Liguria e appennino tosco emiliano; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro e Sardegna: su Toscana centrosettentrionale, Marche, Umbria, e sull'Abruzzo nuvolosità in progressiva intensificazione nelle ore centrali del giorno con isolati rovesci o temporali di debole intensità attesi tra la tarda mattinata ed il pomeriggio; dalla serata decisa attenuazione dei fenomeni con ampi spazi di sereno; schiarite alternate a locali annuvolamenti sulle restanti zone peninsulari. Sulla Sardegna velature in progressiva intensificazione nel corso del giorno, ma nubi più consistenti sono previste sui settori settentrionali dell'isola ove non si escludono brevi ed isolati temporali.

Sud e Sicilia: annuvolamenti sparsi su Molise, Puglia e rilievi campani con deboli piogge o locali rovesci pomeridiani, fenomeni che risulteranno in esaurimento dalle ore serali; sulla restanti aree cielo sereno o poco nuvoloso altrove, salvo locali addensamenti bassi e stratiformi che interesseranno al mattino le zone costiere tirreniche.

Temperature: minime in lieve rialzo su Sardegna e Toscana stazionarie altrove. Massime in lieve aumento su gran parte del nord e Sardegna, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti: da deboli a localmente moderati meridionali sulla Liguria e variabili sul restante settentrione; moderati di maestrale sulla Calabria centromeridionale e deboli variabili sul rimanente centro-sud con rinforzi di brezza nelle ore pomeridiane.

Mari: mosso il canale di Sardegna; da poco mosso a mosso il mar Ligure, il mare di Sardegna e lo Ionio; poco mossi gli altri mari.

Le previsioni per domani. Nord: al primo mattino cielo in generale da poco a parzialmente nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su Alpi, Prealpi ed area appenninica, con rovesci o temporali sparsi, dalla tarda mattinata e per il primo pomeriggio. Parziale diradamento della nuvolosità dal tardo pomeriggio, con in serata ancora addensamenti compatti su Alpi e Prealpi centrorientali; poco nuvoloso o velato sul resto del settore.

Centro e Sardegna: scarsa nuvolosità con ampio soleggiamento, salvo annuvolamenti cumuliformi pomeridiani più consistenti sul settore orientale sardo e sui rilievi maggiori della dorsale appenninica con qualche occasionale debole rovescio associato.

Sud e Sicilia: bel tempo, a parte un moderato sviluppo di nubi a carattere cumuliforme che interesserà nel pomeriggio le aree appenniniche e la Puglia salentina con deboli piogge o locali rovesci pomeridiani associati.

Temperature: minime in rialzo sull'arco alpino centroccidentale, restante territorio lombardo, Veneto centromeridionale, Emilia-Romagna ed isole maggiori; senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento su levante ligure, Emilia-Romagna, Lombardia centrorientale, Triveneto, regioni centrali, specie Sardegna e settore tirrenico meridionale; stazionarie sul resto del Paese.

Venti: da deboli a moderati settentrionali sulla Puglia; deboli variabili altrove con prevalenza del regime di brezza nelle ore più calde.

Mari: mossi il basso Adriatico e la porzione più orientale dello Ionio; da poco mosso a mosso il medio Adriatico ed il mare e canale di Sardegna, quest'ultimi con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio; poco mossi i restanti bacini.