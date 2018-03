Piove ma a Pasqua c'è il sole: il meteo del 31 marzo e 1 aprile

Le previsioni dell'Aeronautica militare per sabato 31 marzo sull'Italia.

Al nord: cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, più frequenti a ridosso delle aree montuose e sul Friuli-Venezia Giulia dove risulteranno anche intense; neve a partire dai 1000-1200 metri; dalla sera graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni sul Piemonte e ponente ligure con schiarite.

Al centro e Sardegna: condizioni di spiccato maltempo sulle regioni tirreniche, Sardegna e sul settore appenninico con fenomeni diffusi, a prevalente carattere di rovescio o temporale che si intensificheranno nelle ore centrali per attenuarsi a fine giornata ad iniziare da bassa Toscana, alto Lazio e Sardegna; le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi oltre i 1300-1500 metri; sulle altre zone nuvolosità irregolare con sporadici e occasionali rovesci.

Al sud e Sicilia: rapido peggioramento sulla Campania con rovesci e temporali che si intensificheranno estendendosi al Molise, e successivamente alla Basilicata e Calabria insistendo sul versante tirrenico; altrove sereno o velato ma con annuvolamenti temporaneamente intensi con brevi rovesci sulla Puglia e dalla sera sulla Sicilia nordorientale.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per domenica 1 aprile sull'Italia.

Al nord: residua nuvolosità al primo mattino su Veneto e Friuli-Venezia Giulia ma con tempo in successivo deciso miglioramento. Prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto del settentrione.

Al centro e Sardegna: ancora molte nubi con associate piogge sparse su Toscana centro-meridionale, Umbria, Lazio, Marche e zone interne dell'Abruzzo fino al primo pomeriggio ma con cielo in genere sereno o poco nuvoloso per il resto della giornata. Residui locali piovaschi anche sulla Sardegna settentrionale ma solo al mattino, poi tempo stabile e soleggiato.

Al sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso su Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale con piogge e qualche temporale soprattutto sulle regioni tirreniche. Dal pomeriggio graduale miglioramento con seppur con nubi che tenderanno a sostare su bassa Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Temperature: minime minime in calo un po' ovunque, più marcato sulle regioni centro meridionali; massime in diminuzione su abruzzo e regioni meridionali; in aumento anche marcato sul resto del territorio. Venti: dai quadranti occidentali deboli al nord e sulle regioni centrali peninsulari; moderati sul resto del paese con rinforzi sulle isole maggiori, regioni tirreniche meridionali e zone interne del sud. Mari: fino a molto agitati al mattino mare di Sardegna, bocche di Bonifacio e Tirreno centromeridionale, ma con moto ondoso in graduale attenuazione; da molto mossi ad agitati il mar Ligure, il canale di Sardegna, il restante Tirreno e lo stretto di Sicilia; molto mosso lo Ionio tendente a divenire mosso; da mosso a molto mosso il basso Adriatico tendente a divenire poco mosso dal pomeriggio-sera; mosso o molto mosso il mar Ligure; in prevalenza mossi i restanti mari.