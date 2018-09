Nuvole e qualche pioggia: il meteo del 3 e 4 settembre

Le previsioni per lunedì 3 settembre in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Nord: si prevede nuvolosità irregolare che, nel corso della mattinata si farà maggiormente consistente a ridosso delle aree montuose e collinari dove non mancheranno rovesci e temporali sparsi che potranno sconfinare, nel tardo pomeriggio, sulle pianure di Veneto e Friuli. Il fenomeno tenderà a esaurirsi poi in serata ad eccezione del Friuli Venezia-Giulia.

Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso sull'isola. Nuvolosità variabile sulle regioni peninsulari, a tratti più consistente, con rovesci sparsi ed occasionali temporali, più frequenti, nel pomeriggio, sulle Marche; cessano i fenomeni in serata col cielo che tenderà a rasserenare.

Sud e Sicilia: poche nubi al mattino che si faranno più consistenti nel pomeriggio e potranno essere accompagnate da occasionali rovesci sulle aree montuose ed interne di Campania e Molise e sulla Puglia settentrionale mentre qualche isolato temporale potrà interessare la Sicilia nord-orientale e l'appennino calabro, il tutto in assorbimento serale con conseguente rasserenamento. Temperature: massime in rialzo al nord e al centro; in lieve diminuzione su Puglia e Calabria; senza variazioni di rilievo sulle restanti regioni.

Le previsioni per martedì 4 settembre in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Nord: residue piogge o temporali al primo mattino sul settore meridionale del Friuli-Venezia Giulia, ma in rapido miglioramento. Nuvolosità compatta su Liguria, aree alpine e su quelle appenniniche con deboli rovesci o temporali pomeridiani, più frequenti sul settore ligure; cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Centro e Sardegna: molte nubi su toscana, Marche, Umbria, aree interne laziali e sull'Abruzzo con rovesci o temporali di debole intensità attesi tra tarda mattinata e pomeriggio;dalla serata decisa attenuazione dei fenomeni con ampi spazi di sereno; ampio soleggiamento sulle restanti zone peninsulari e sulla Sardegna con qualche nube in più sul settore orientale dell'isola nella prima parte della giornata.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti su Molise, Puglia e rilievi di Campania e Basilicata con deboli piogge o locali rovesci in esaurimento dalle ore serali con estese schiarite; bel tempo sulla Sicilia e cielo poco nuvoloso altrove, salvo addensamenti bassi e stratiformi che interesseranno al mattino le zone costiere tirreniche.

Temperature minime in lieve rialzo sui rilievi settentrionali, restante Piemonte, Romagna, Sardegna, Toscana, nord Lazio, Marche, Abruzzo, coste molisane e Puglia settentrionale; in leggera flessione su Puglia salentina, Basilicata tirrenica, Calabria, Sicilia settentrionale ed orientale; stazionarie altrove. Massime in aumento su gran parte del nord, regioni centrali tirreniche, appennino meridionale e Sicilia; in lieve calo su Puglia e calabria meridionali; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.