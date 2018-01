Cielo sereno con qualche nuvola: il meteo del 28 e 29 gennaio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di domenica 28 gennaio in Italia.

Nord: sereno o poco nuvoloso su Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, rilievi alpini e prealpini. Nebbioso sulla pianura padano-veneta e litorale adriatico con nebbie in parziale e temporaneo sollevamento diurno, ma in nuova intensificazione dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: annuvolamenti sul versante orientale della Sardegna, in attenuazione, con ampie schiarite serali. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, ma con nubi basse o nebbie in banchi lungo il litorale adriatico e zone interne e valli in temporaneo dissolvimento diurno, ma in nuova intensificazione dopo il tramonto.

Sud e Sicilia: parzialmente nuvoloso con addensamenti compatti su Molise, Puglia, bassa Calabria e Sicilia con locali deboli piogge lungo le coste, in attenuazione serale con ampie schiarite. Al mattino e dopo il tramonto banchi di nebbia nelle pianura e valli del Molise, Campania, Basilicata e Puglia.

Temperature: minime in locale diminuzione al Centro-Nord, stazionarie al Sud; massime in aumento su Alpi e Prealpi del basso Piemonte e Appennino ligure, stazionarie altrove.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica militare per la giornata di lunedì 29 gennaio in Italia.

Nord: nubi basse e stratificate associate a nebbie diffuse e persistenti sulla Pianura padana e sulle coste adriatiche. Molto nuvoloso sulla Liguria con sporadici brevi piovaschi, prevalenza di cielo sereno sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna: molte nubi su Toscana centro-settentrionale e Umbria occidentale, ma senza fenomeni associati, a parte locali banchi di nebbia durante le primissime ore del giorno e dopo il tramonto; sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro peninsulare, a eccezione delle coste marchigiane, dove si presenteranno nebbie anche persistenti. Qualche nube alternata ad ampie schiarire sulla Sardegna. Dalla serata generale aumento delle nubi basse e stratificate su tutte le regioni tirreniche peninsulari e sull'Umbria, con formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia.

Sud e Sicilia: al mattino addensamenti bassi e stratificati sulla Puglia salentina, dove ci potranno essere locali foschie dense; molte nubi invece su Sicilia, Basilicata e Calabria tirreniche, ma senza fenomeni di rilievo. Ampi spazi di sereno sul resto del settore.

Temperature: minime in diminuzione su Pianura padana, aree costiere adriatiche, regioni ioniche e sulla Sardegna centroccidentale, in aumento su Alpi e Prealpi, generalmente stazionarie altrove. Massime in aumento su Alpi, Prealpi e rilievi appenninici, in diminuzione in Pianura padana, stazionarie o in lieve diminuzione altrove.