Ancora temporali, il maltempo continua: il meteo 25 e 26 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per domenica 26 agosto in Italia.

Nord: piogge e temporali, localmente ancora intensi al mattino su Emilia-Romagna, Lombardia meridionale, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia con tendenza a deciso miglioramento dal primo pomeriggio nonostante la persistenza di precipitazioni lungo le coste adriatiche fino al tardo pomeriggio. Residui temporali su Liguria di levante e settore orientale del basso Piemonte durante le primissime ore del giorno in un contesto che sul resto del settentrione vedrà ampi spazi di cielo sereno fino al termine della giornata.

Centro e Sardegna: residui temporali sulla Toscana, specie zone interne, durante la mattinata ma in successivo rapido miglioramento; nuvolosità in aumento sul Lazio con locali rovesci o isolati temporali tra la mattinata e le ore pomeridiane con tendenza a miglioramento verso sera. Nubi in intensificazione al mattino su Marche e Umbria con piogge e temporali sempre più diffusi e intensi che dal primo pomeriggio si estenderanno anche all'Abruzzo. Migliora sull'Umbria occidentale in serata. Cielo in prevalenza sereno sulla Sardegna seppur con temporanee innocue velature in transito nel corso della giornata.

Sud e Sicilia: molte nubi sulle regioni tirreniche con piogge sparse e locali rovesci su Campania meridionale, coste e immediato entroterra di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia settentrionale; ampi spazi di cielo sereno sul resto della Sicilia e delle regioni peninsulari nonostante qualche debole pioggia sulla Puglia. Dal pomeriggio deciso peggioramento con piogge e temporali anche intensi che per fine giornata raggiungeranno anche la Puglia garganica.

Temperature: minime in decisa diminuzione sulle regioni settentrionali e in forma più attenuata su Sardegna, regioni centrali peninsulari, Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale; in aumento sul resto del Sud e in Sicilia. Massime in calo anche marcato al Nord, al Centro, su Sardegna, Campania, Molise e settori settentrionali di Basilicata e Puglia; in aumento sul resto del Sud peninsulare; stazionarie sulla Sicilia.