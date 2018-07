Torna il sole con qualche nuvola al sud: il meteo del 24 e 25 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di martedì 24 luglio in Italia.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti sulle aree alpine del Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia; nel corso della giornata nuvolosità in aumento con brevi ed isolati rovesci temporaleschi dapprima sui settori lombardo-veneti ed in successiva estensione dalla sera sui settori occidentali.

Centro e Sardegna: molto nuvoloso sull'Abruzzo con associati rovesci anche temporaleschi, in graduale attenuazione con ampie schiarite serali; sereno o poco nuvoloso altrove con temporanei annuvolamenti nelle ore centrali e del primo pomeriggio su Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia: molto nuvoloso sul Molise, Puglia, Calabria e Sicilia nordorientale con associati rovesci temporaleschi che si attenueranno sulla Puglia mentre insisteranno sulle altre regioni estendendosi anche alla Campania e Basilicata tirrenica nelle ore centrali; dal pomeriggio generale miglioramento con insistenza dei fenomeni localmente sulla Calabria e Sicilia nord-orientale.

Temperature: minime in generale diminuzione più decisa sulla Sicilia e Calabria meridionale; massime in generale rialzo più deciso al centro, sul Molise, Campania, Basilicata e Puglia, in diminuzione sulla Calabria e Sicilia orientale. Venti: moderati dai settentrionali al centro sud con rinforzi sul Molise, Puglia, Calabria e Sicilia; deboli variabili al nord. Mari: molto mosso i bacini centro-meridionali; poco mossi o localmente mossi quelli settentrionali.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di mercoledì 23 luglio in Italia.

Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa su settore occidentale, aree alpine centrali ed aree appenniniche con sporadici rovesci; poche nubi sulle rimanenti aree. Dal pomeriggio schiarite sempre più ampie su tutto il territorio.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ma con formazioni nuvolose in temporaneo aumento sulla Toscana nel corso della mattinata.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso ad eccezione di qualche locale addensamento tra Calabria meridionale e Sicilia nordorientale.

Temperature: minime quasi stazionarie od in lieve aumento; massime in tenue rialzo al sud e sulle regioni orientali, senza variazioni di rilievo sul resto della penisola. Venti: deboli variabili al nord con locali rinforzi sull'alta Lombardia, Liguria e basso Piemonte; da deboli a moderati settentrionali sul resto della penisola con rinforzi sulla Toscana. Mari: mossi Tirreno centromeridionale, stretto di Sicilia, Ionio e basso Adriatico con moto ondoso in attenuazione; da poco mosso a mosso il medio Adriatico; poco mossi i restanti bacini.