Ancora qualche temporale al nord e al sud: il meteo del 24 e 25 agosto

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di sabato 25 agosto in Italia.

Nord: deciso maltempo tra Liguria centro-orientale, Emilia-Romagna, Lombardia meridionale e Triveneto con temporali diffusi localmente intensi, in special modo dalla serata. Più isolati i fenomeni sul resto del settentrione anche se in sensibile intensificazione sul Piemonte meridionale verso sera.

Centro e Sardegna: nuvolosità in rapido aumento sulle regioni peninsulari con rovesci e temporali su Toscana centro-settentrionale in estensione ad Umbria e Marche tra tarda mattinata ed ore pomeridiane. I fenomeni, localmente, potranno assumere anche caratteristica di forte intensità e si attenueranno solo parzialmente per fine giornata. Più localizzate le precipitazioni su Abruzzo e Lazio e, comunque, in attenuazione serale; poco nuvoloso o velato sulla Sardegna.

Sud e Sicilia: molte nubi al primo mattino su Sicilia tirrenica, Calabria e coste ioniche di Basilicata e Puglia, con rovesci o temporali diffusi, in special modo lungo le aree costiere. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme su tutto il settore, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi. Dal tardo pomeriggio diradamento della nuvolosità cumuliforme sulle regioni adriatiche e sulle aree costiere ioniche, mentre lungo la fascia tirrenica continueranno a permanere nubi compatte per il resto della giornata.

Temperature: minime in calo al nord, su Sardegna, Lazio, Toscana meridionale e Campania settentrionale, in lieve aumento sulla Sicilia, stazionarie sul resto del Paese; massime in diminuzione al centro-nord e sulle aree costiere tirreniche meridionali peninsulari, con valori più bassi sulle regioni settentrionali; stazionarie sull'abruzzo, in aumento altrove, più sensibile sulla Sicilia. Venti: deboli variabili al nord salvo risultare moderati settentrionali sulla Liguria; da moderati a forti occidentali sulle isole maggiori e coste tirreniche del centro; deboli meridionali altrove, localmente moderati lungo le aree costiere adriatiche centrali. Mari: da agitato a molto agitato il mare di Sardegna ed il Tirreno centrale parte ovest; molto mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia ed il mar Ligure; da mossi a molto mossi il Tirreno meridionale e lo Ionio meridionale; da poco mossi a mossi i restanti mari.