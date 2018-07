Temporali su quasi tuttta Italia, poi torna il sole: il meteo del 23 e 24 luglio

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di lunedì 23 luglio in Italia.

Nord: al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto sulla Pianura Padana centro-orientale con precipitazioni sparse, i fenomeni anche a carattere temporalesco localmente potranno risultare di forte intensità; tendenza, nel corso del giorno, ad una rapida attenuazione delle precipitazioni, e al diradamento della nuvolosità con un cielo che si presenterà da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio. Sull'arco alpino sulla Liguria di levante nuvolosità irregolare con possibilità di isolate precipitazioni, sulle restanti zone prevalenti schiarite con qualche nube in più in prossimità dei rilievi.

Centro e Sardegna: nella prima parte del giorno sulle regioni peninsulari tirreniche cielo in genere nuvoloso, mentre una maggiore nuvolosità sarà presente sulle regioni adriatiche, le precipitazioni, anche temporalesche, risulteranno sparse su Marche ed Abruzzo, invece più isolati i fenomeni su Lazio, Umbria e Toscana. I fenomeni sulle Marche, assumeranno localmente carattere intenso. Dal pomeriggio a partire dai settori più settentrionali nubi in veloce diradamento e residue ed isolate precipitazioni, mentre temporali sparsi potranno manifestarsi su basso Lazio ed Abruzzo; bel tempo sull'isola a parte velature spesse durante le ore centrali della giornata.

Sud e Sicilia: nuvolosità in rapido aumento sul comparto peninsulare con piogge, rovesci e temporali sparsi, in riduzione serale su campania, esettori ionici di Basilicata e Calabria. Cielo generalmente irregolarmente nuvoloso sulla Sicilia, ma con maggiori addensamenti sulle coste nordorientali che potranno dar luogo ad occasionali rovesci.

Temperature: minime in diminuzione su Emilia Romagna, regioni centro meridionali peninsulari, in lieve aumento sulle restanti aree del nord, stazionarie sulle rimanenti regioni; massime in lieve rialzo sulle regioni settentrionali, in flessione sul resto del Paese, più deciso il calo sul versante adriatico. Venti: moderati localmente forti nordoccidentali sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche centro meridionali, moderati da nord o nord ovest sulle restanti aree del centro sud. Al nord settentrionali o di direzione variabile in genere deboli. Mari: molto mossi il mare ed il canale di Sardegna; generalmente mossi i restanti bacini, tendente a molto mosso l'Adriatico centrale, il Tirreno centrale lo stretto di Sicilia.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica per la giornata di giovedì 24 luglio in Italia.

Nord: cielo inizialmente sereno, seguirà un aumento della copertura nuvolosa medio alta e, in particolare, sul settore alpino addensamenti più compatti caratterizzeranno le ore pomeridiane con occasionali temporali. In serata tornano le schiarite sulle aree centro occidentali ad esclusione della Valle d'Aosta dove persisterà una nuvolosità localmente compatta.

Centro e Sardegna: prevalenza di cielo sereno anche se tra mattinata e primo pomeriggio sono attese un po' di nubi su Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso ad eccezione di qualche locale addensamento nuvoloso su Puglia meridionale ed aree appenniniche con sporadici piovaschi sulla calabria ma con schiarite attese sempre più ampie.

Temperature: minime in diminuzione al sud, specie su Sicilia e Calabria; in aumento al nord ovest e stazionarie altrove. Massime in deciso aumento al centro sud eccezion fatta per Calabria e Sicilia dove saranno in lieve calo; stazionarie altrove. Venti: deboli variabili tendenti a divenire meridionali; settentrionali altrove: moderati al centro sud con rinforzi su Sicilia e Calabria. Mari: poco mossi mar Ligure ed Adriatico settentrionale; da mossi a localmente molto mossi stretto di Sicilia e Ionio; mossi gli altri mari.

