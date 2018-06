Weekend di nuvole e pioggia: il meteo del 23 e 24 giugno

Le previsioni per oggi in Italia dell'Aeronautica militare. Nord: molte nubi su Piemonte occidentale e aree pre-alpine con piogge o rovesci sparsi; da poco a parzialmente nuvoloso sul resto del settore. Durante il pomeriggio tendenza a generale diradamento della nuvolosità, tranne sull'area alpina del piemonte e su quella del Triveneto, dove continueranno ad insistere locali rovesci. In serata aumento di velature alte sulle regioni occidentali.

Centro e Sardegna: nuvolosità con isolati rovesci fino al primo mattino su Abruzzo e zone interne del lazio. Cielo sereno o poco nuvoloso sulle rimanenti regioni. Dalla tarda mattinata tendenza a miglioramento in abruzzo e nubi in aumento sul Lazio centro-meridionale e sulla Sardegna centro-orientale con locali rovesci, anche temporaleschi sull'isola.

Sud e Sicilia: iniziale maltempo con piogge e temporali, anche intensi, su Molise, Puglia, Basilicata e Campania, in spostamento e attenuazione dalla seconda parte della mattinata, verso Calabria, Sicilia e Puglia meridionale.

Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità sulla Puglia, con le precipitazioni che continueranno a persistere per il resto della giornata su Calabria e Sicilia.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento su Sicilia e settore tirrenico centro meridionale; in diminuzione anche marcata sul resto del territorio; massime in aumento sulla pianura padana centro-orientale, sulle aree costiere tirreniche centro-meridionali, sulla Sicilia e sulla Sardegna occidentale; in diminuzione sulle rimanenti zone più sensibile a nord-ovest e sulle aree centro-meridionali adriatiche.