Sole al nord e pioggia la sud: il meteo del 22 e 23 marzo

Il tempo previsto sull'Italia per venerdì 23 marzo.

Nord: cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso sulle regioni alpine e prealpine centrorientali, ma senza fenomeni di rilievo associati. Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto su Abruzzo, Sardegna, aree interne del Lazio centromeridionale, Umbria e Marche meridionali, con locali deboli fenomeni nevosi su Abruzzo ed aree interne delle Marche meridionali, al di sopra dei 200 metri; locali deboli piovaschi sulla parte meridionale dell'isola; ampi spazi di sereno sul resto del settore.

Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere nevoso sulle aree interne, a quote superiori ai 700 metri. Dalla serata parziale diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo sulla Pianura Padana centroccidentale, Toscana centromeridionale, Nord dell'Umbria, regioni centrali adriatiche, Molise, area garganica e Sicilia occidentale; in aumento su Alpi e Prealpi, basso Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Pianura veneta ed Appennino toscano; in diminuzione altrove, più marcata sul restante territorio pugliese. Massime in calo sulle regioni ioniche, in aumento sul resto del Paese.

Venti: deboli meridionali sulla Liguria e variabili sul restante settentrione; moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud, con decisi rinforzi su coste centromeridionali adriatiche, isole maggiori e Calabria meridionale, in generale attenuazione durante le ore serali.

Mari: da agitati a molto agitati il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno centromeridionale ad Ovest ed al mattino anche l'Adriatico centrosettentrionale; da mossi a molto mossi il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale; da molto mossi ad agitati i restanti bacini; dalla serata attesa una generale attenuazione del moto ondoso.