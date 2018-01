Nuvole, poi arriva il sole: il meteo del 22 e 23 gennaio

Le previsioni dell'Aeronautica militare per lunedì 22 gennaio in Italia.

Al Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine con nevicate da sparse a diffuse, più abbondanti sulla Valle d'Aosta; cielo generalmente sereno altrove, salvo il transito di nubi alte o medio alte un po' più compatte nel pomeriggio sui settori orientali. Copertura bassa in graduale e temporanea intensificazione fra la mattinata e il tardo pomeriggio sulla Liguria.

Centro e Sardegna: addensamenti sparsi sulla Sardegna con possibilità di qualche isolata debole pioggia sulla parte occidentale; iniziali condizioni di bel tempo sulle regioni peninsulari, salvo residui addensamenti sull'Abruzzo. Graduale aumento della nuvolosità, in generale medio-alta, a partire dal settore tirrenico.

Sud e Sicilia: residui annuvolamenti su Sicilia settentrionale, Calabria meridionale e Salento con possibili isolate piogge in rapido miglioramento; sulle restanti zone ampio soleggiamento con nubi in aumento dal pomeriggio a partire da Molise, Campania e Sicilia occidentale, in estensione al resto del meridione.

Temperature: massime in aumento su Alpi e Prealpi, in flessione altrove, senza variazioni sulla Sardegna.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per martedì 23 gennaio in Italia.

Al Nord: cielo generalmente sereno, a parte temporanee velature in transito pomeridiano sulle regioni alpine e prealpine.

Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo un po' ovunque, a parte un po' di nuvolosità, con deboli piogge, sulla Sardegna centroccidentale e nelle zone interne peninsulari al mattino. Cielo sereno poi nel pomeriggio, in attesa di nuove nubi verso sera sempre sul settore più a ovest dell'isola e nell'entroterra abruzzese.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti su Calabria, Sicilia settentrionale e in forma più limitata nelle zone interne, con piogge e rovesci che si attenueranno gradualmente durante la seconda parte della giornata. Sul resto del meridione nubi alternate a schiarite, ma con con più spazi di sereno dal pomeriggio-sera.

Temperature: minime in aumento sul settore alpino, al Centro e sulle aree tirreniche e appenniniche meridionali, in diminuzione sulla Pianura padana. Massime in rialzo un po' ovunque, a eccezione della Pianura padana centro-orientale e di Calabria e Sicilia, dove risulteranno in lieve calo.