Neve al nord e pioggia sul resto dell'Italia: il meteo 2 e 3 marzo

Le previsioni per venerdì 2 marzo in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Al Nord: cielo molto nuvoloso o coperto con deboli ma diffuse nevicate a quote pianeggianti in Liguria, Emilia Romagna e sulle zone centro-meridionali di Piemonte, Lombardia e Veneto; i fenomeni saranno in intensificazione durante la mattinata a iniziare da Piemonte occidentale e Liguria di ponente, in rapido trasferimento al resto del Nord nel corso della giornata. Sull'Emilia Romagna locale fenomenologia di pioggia congelantesi. Riduzione serale dei fenomeni con parziali schiarite a iniziare da Val d'Aosta, Piemonte e Liguria di ponente.

Centro e Sardegna: molte nubi su tutte le regioni con deboli piogge e rovesci, specie su regioni tirreniche, Umbria e Sardegna, più diffuse dalla tarda mattinata sulle aree tirreniche peninsulari e sull'Umbria, localmente anche a carattere temporalesco sul Lazio; quota neve nelle zone interne sopra i 1400-1600 metri, in generale calo nel pomeriggio a 1200 metri e a 1000 metri in Toscana. Dalla serata parziale attenuazione dei fenomeni a partire da Sardegna e alta Toscana.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti su gran parte delle zone peninsulari con deboli fenomeni, anche a carattere di rovescio o temporale; nel pomeriggio attese parziali schiarite su Molise, Puglia e attenuazione dei fenomeni sulle zone ioniche, mentre le precipitazioni saranno più frequenti e diffuse sulla Campania. In Sicilia nuvolosità con residui locali deboli piogge, in miglioramento durante la notte; scorrimento di nubi alte e stratificate nel corso della giornata.

Temperature: minime stazionarie sulla Pianura padana, in deciso aumento sul resto del territorio, specie sulle regioni peninsulari. Massime in diminuzione sulla Sardegna e sulle coste tirreniche calabresi, senza variazioni sulla Pianura padana, in sensibile rialzo altrove, più marcato su Toscana, Umbria, alto Lazio, Puglia e Molise.

Le previsioni per sabato 3 marzo in Italia a cura dell'Aeronautica militare.

Al Nord: rapida intensificazione della nuvolosità con precipitazioni associate, che risulteranno nevose al mattino sulle regioni centroccidentali a quote pianeggianti e saranno più diffuse sulle Alpi occidentali e tra Piemonte centromeridionale e rilievi liguri. Dal pomeriggio graduale miglioramento sul settore occidentale, mentre nubi e fenomeni interesseranno il restante settentrione con neve a quote basse tra Lombardia ed Emilia-Romagna occidentale; dalla serata attese parziali schiarite anche su queste zone.

Centro e Sardegna: sulla Sardegna inizialmente molte nubi con rovesci e temporali diffusi, in graduale attenuazione pomeridiana con ampie aperture lungo le aree costiere; nuove velature in arrivo dalla serata. Sulle regioni peninsulari cielo molto nuvoloso o coperto già dal primo mattino, con fenomeni diffusi a prevalente carattere di rovescio o temporale che raggiungeranno rapidamente il settore tirrenico, per interessare poi anche le restanti zone nel pomeriggio. Attesi parziali rasserenamenti dalle ore serali sui settori più settentrionali di Toscana e Lazio.

Sud e Sicilia: estese velature che all'inizio copriranno le regioni tirreniche e dalla mattinata anche quelle ioniche e adriatiche, con addensamenti più compatti su Campania, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica, dove si avranno piogge, rovesci e temporali di una certa entità. Miglioramento notturno su Puglia e Sicilia.

Temperature: minime stazionarie su Pianura padana e Sardegna; in aumento sul resto del Nord, più deciso su Liguria e rilievi appenninici, nonchè su Toscana centro-settentrionale, Marche e sulle aree costiere e nell'immediato entroterra di Abruzzo, Molise e Puglia garganica; in calo sulle restanti zone del Centro e al meridione. Massime senza variazioni di rilievo su Alpi centrorientali e Val Padana centroccidentale; in rialzo sul restante settentrione, su Sardegna, Toscana e regioni centrali adriatiche; in diminuzione sul resto del Paese.