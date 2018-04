Tempo stabile e soleggiato: il meteo del 19 e 20 aprile

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di giovedì 18 aprile in Italia.

Nord: tempo stabile e soleggiato con isolati addensamenti cumuliformi sui rilievi montuosi nelle ore più calde della giornata.

Centro e Sardegna: poco nuvoloso sulla Sardegna con incremento di nuvolosità in mattinata e rovesci temporaleschi sparsi, specie nella zona occidentale; parzialmente nuvoloso sui rilievi appenninici di Abruzzo e Lazio; durante la giornata ulteriore aumento di attività cumuliforme nelle aree interne delle due stesse regioni con deboli rovesci sparsi; in serata miglioramento. Sereno o poco nuvoloso sulle rimanenti regioni peninsulari.

Sud e Sicilia: nuvoloso sulla Sicilia e sulle aree interne peninsulari con isolati deboli rovesci sull'isola e sulla Calabria meridionale; sereno o poco nuvoloso sui rimanenti settori. Durante la mattinata incremento di nuvolosità con rovesci o temporali sparsi su Sicilia, Calabria, Basilicata e zone interne di Campania e Molise; dal tardo pomeriggio tendenza a generale diradamento della nuvolosità e attenuazione dei fenomeni.

Temperature: minime in calo su Pianura Padana centro-occidentale, Emilia-Romagna, e zone settentrionali di Toscana, Marche e Umbria; in lieve rialzo su aree alpine e prealpine, Lazio, Salento e ovest Sicilia; senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento su Alpi, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna ed al centro-sud, più deciso sulle regioni centrali peninsulari; stazionarie sul restante settentrione. Venti: deboli dai quadranti settentrionali su Liguria, Emilia-Romagna ed al centro-sud con locali rinforzi pomeridiani sulle aree peninsulari e sulla Sardegna; deboli di direzione variabile sul resto del nord. Mari: mossi l'Adriatico ed il mare di Sardegna; da poco mossi a mossi il mar Ligure ed canale di Sardegna; generalmente poco mossi gli altri bacini.

Le previsioni del servizio meteorologico dell'aeronautica militare per la giornata di venerdì 19 aprile in Italia.

Nord: cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni. Centro e Sardegna: cielo sereno sulle regioni peninsulari a parte isolate nubi, sotto forma di velature, in transito, tra mattinata e primo pomeriggio su basso Lazio; inizialmente sereno anche sull'isola ma nuvolosità in aumento pomeridiano in grado di dar luogo a locali rovesci o temporali nelle zone interne. Torna il cielo limpido dalla serata.

Sud e Sicilia: ampi spazi di sereno su tutte le regioni ma con nubi in aumento tra tarda mattinata ed ore pomeridiane su Calabria centro meridionale e Sicilia con rovesci e temporali che si attenueranno verso sera.

Temperature: minime in lieve calo nelle zone interne del centro sud; in lieve aumento sul triveneto e stazionarie altrove. Ore centrali della giornata ancora calde specie sulle regioni centro settentrionali. Venti: moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, su quelle ioniche e sulla Liguria, specie di ponente; deboli nordorientali in Pianura Padana e sul resto delle regioni centrali; deboli variabili sulle zone alpine; deboli settentrionali altrove. Mari: da mossi a molto mossi il basso Adriatico e lo Ionio; da poco mossi a mossi il mar Ligure e l'Adriatico centrosettentrionale; poco mossi i restanti mari.