Sereno al nord, nuvole e pioggia al centro-sud: il meteo del 18 e 19 aprile

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi sull'Italia: al nord cielo sereno o poco nuvoloso, addensamenti al mattino sul basso Piemonte con qualche sporadico piovasco; nuvolosità durante la mattinata anche sulla romagna ma senza fenomeni. Dal pomeriggio poche nubi su tutte le regioni.

Al centro addensamenti compatti su Marche e Abruzzo, successivamente su Sardegna e Lazio con fenomeni sparsi, localmente anche a carattere di rovescio e con qualche temporale sul basso Lazio; attenuazione dei fenomeni dalla sera. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove, ma con ulteriori annuvolamenti cumuliformi più consistenti nelle ore pomeridiane.

Al sud e Sicilia cielo in prevalenza nuvoloso, con rovesci sparsi sul Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria tirrenica; i fenomeni saranno anche a carattere di temporale specie sulla Sicilia. Attenuazione dei fenomeni dalla sera ad iniziare dalle regioni peninsulari. Nuvolosità variabile a tratti intensa sulla Puglia con qualche fenomeno mattutino sulle zone interne a confine con la Basilicata.

Temperature: minime in lieve aumento sulle regioni del versante tirrenico e sul nord ovest. Massime in diminuzione sulle due isole maggiori e zone appenniniche centro meridionali; in lieve aumento sulle coste tirreniche.

Venti: moderati nord orientali con rinforzi su Liguria, Emilia Eomagna, Toscana, Umbria e coste adriatiche centro meridionali. Deboli sulle restanti zone del paese.

Mari: mossi i mari intorno alla Sardegna, stretto di Sicilia, adriatico centro settentrionale e il Ligure; poco mossi i restanti bacini; moto ondoso in aumento sul basso Adriatico.